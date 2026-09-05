Fans Inggris sangat kritis terhadap pemain Belanda itu di Premier League: "Singkirkan dia!"

Kjell Scherpen panen kritik tajam di Inggris setelah kekalahan 0-2 Ipswich Town dari Liverpool. Kiper 26 tahun itu dinilai tidak bebas dari kesalahan pada kedua gol Alexander Isak dan mendapat kecaman keras dari BBC maupun para suporter tim promosi tersebut.

BBC memberi Scherpen nilai 4, yang menjadikannya salah satu penilai paling keras. Media penyiaran Inggris itu terutama menyoroti penampilannya pada gol pembuka, meski juga dicatat bahwa penjaga gawang 26 tahun tersebut kemudian sedikit menebusnya lewat beberapa penyelamatan yang cukup apik.

Akun fan Tractor Boys Talk juga sama sekali tidak mengampuni Scherpen dan memberinya nilai 4,5. “Dia membuat beberapa penyelamatan yang cukup bagus, tetapi pada kedua gol itu kinerjanya sebagai kiper sangat lemah,” demikian penilaiannya, yang kemudian secara khusus mengkritik upayanya yang ragu-ragu pada gol 0-1 serta posisinya pada gol kedua.

Pada gol pembuka, kesalahan sudah terjadi hanya dalam beberapa menit. Cody Gakpo mengirim bola kepada Isak setelah sebuah aksi yang kuat, lalu penyerang Swedia itu melepaskan tembakan keras; Scherpen sempat menyentuh bola, tetapi tidak mampu mencegah tembakan itu masuk ke gawangnya dan melihat Liverpool unggul.

Tak lama kemudian, Scherpen kembali tampak kurang meyakinkan. Gakpo melepas Isak dengan umpan menggunakan sisi luar kakinya, lalu sang striker melewati lawannya dan mendorong bola melewati pemain Belanda yang sudah terlalu jauh keluar dari gawangnya: dalam waktu kurang dari sepuluh menit, Ipswich tertinggal 0-2.

Di X, kritik kemudian mengalir deras. Seorang suporter menulis: “Saya membela Scherpen ketika semua orang meragukannya, tetapi kemarin itu mengerikan. Menurut saya, tidak akan lama lagi sebelum Walton berdiri di bawah mistar.” Seorang fan lain membuatnya lebih menyakitkan lagi: “Scherpen bangun hari ini dan memilih untuk tidak berguna.”

Penampilannya pada gol-gol itu juga dibedah oleh para suporter. “Bola itu seharusnya tidak boleh masuk. Memang tidak mudah untuk cepat turun ke bawah jika tinggi Anda 2,06 meter, tetapi Scherpen sebenarnya sudah berada di sana,” bunyi salah satu komentar, sementara pengikut Ipswich lainnya mengatakan: “Dia membuat dua kesalahan besar, keduanya karena dia tidak cukup cepat turun ke bawah. Dengan tinggi badannya, itu tetap menjadi kekhawatiran.”

Tractor Boys Talk melangkah lebih jauh dan menilai kiper pilihan kedua Christian Walton harus mendapat kesempatan di bawah mistar pada pertandingan berikutnya. Walton musim lalu masih merupakan kiper utama Ipswich. "Singkirkan Scherpen," bunyinya.

Meski begitu, tidak semua orang siap langsung menghapus Scherpen. Sang kiper mencegah Liverpool memperlebar keunggulan sebelum jeda lewat penyelamatan atas upaya Dominik Szoboszlai, dan seorang fan menyerukan kesabaran: “Dia memang tidak bermain bagus, tetapi kita harus tetap mendukungnya. Dia juga membuat penyelamatan yang bagus.”