Banyak suporter Ajax marah besar pada Kamis malam kepada KIJK, tempat pertandingan antara FC Sion dan Ajax harus disaksikan melalui streaming berbayar. Sesaat sebelum kick-off, sejumlah penonton melaporkan siaran tersendat, macet, atau sama sekali tidak mau dimulai, padahal mereka telah membayar 4,99 euro untuk bisa mengikuti duel tersebut.

Pertandingan di play-off Conference League itu tidak disiarkan di saluran televisi standar. Karena hak siar laga-laga di babak kualifikasi berada di tangan klub tuan rumah, FC Sion berhak menentukan kepada pihak mana hak tersebut dijual. Jika laga tandang Ajax sebelumnya di Eropa melawan Vojvodina dan Shelbourne disiarkan melalui Ziggo Sport, kali ini Sion memilih KIJK.

Karena itu, KIJK menawarkan FC Sion - Ajax lewat sistem pay-per-view. Suporter harus membuat akun gratis dan kemudian membayar 4,99 euro untuk livestream, yang seharusnya dibuka sekitar pukul 20.00 menjelang kick-off pukul 20.15. Stream itu bisa ditonton melalui antara lain laptop, tablet, smartphone, dan smart TV, tetapi justru saat siaran dibuka banyak fan mengalami masalah.

Di X, frustrasi pun cepat memuncak. Jeffrey bereaksi sinis: “Mantap, bayar lima euro lalu stream-nya malah tidak jalan. Mengejutkan lagi.” Penonton lain juga melaporkan masalah: “Stream FC Sion - Ajax tidak jalan. Sudah bayar lima euro. KIJK menampilkan kode error 224003.”

Suporter lain kini bahkan secara terbuka meminta KIJK mengembalikan uang mereka. Rick menuliskannya singkat: “Ya, saya mau uang saya kembali!”, sementara Saskia juga tegas: “Jadi, bagaimana saya bisa mendapatkan uang saya kembali secepat mungkin?” Léon melihat masalah ini sebagai awal siaran yang sangat buruk dan menulis: “Mantap di KIJK, sekarang saja sudah bermasalah.”

Kritik juga datang dari luar negeri. KIJK sebelumnya menyatakan bahwa livestream akan tersedia di seluruh dunia, kecuali Swiss, tetapi Cita mengaku tetap mengalami masalah dari Spanyol. “Anda bisa menonton pertandingan Ajax di mana saja, kecuali di Spanyol. Katanya juga bisa di alamat liburan Anda, kan?”, ujar suporter itu.