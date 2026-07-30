Oscar Gloukh mendapat sorotan keras sepanjang babak pertama Ajax melawan FK Vojvodina dari para suporter di Ajax Showtime. Gelandang itu dinilai banyak fans bermain terlalu ceroboh, terlalu sering memilih solusi yang sulit, dan kembali gagal memberikan kesan meyakinkan di tim Amsterdam.

Ajax pada babak pertama nyaris terus-menerus memegang kendali dan menciptakan peluang besar lewat antara lain Kasper Dolberg, Davy Klaassen, dan Mika Godts. Godts bahkan membentur mistar lewat lob indah, sebelum Vojvodina memanfaatkan peluang besar pertama mereka melalui Crnomarkovic dari sepak pojok: 0-1. Keunggulan tim Serbia itu tidak bertahan lama, karena pada masa injury time babak pertama Klaassen menanduk masuk gol penyama kedudukan 1-1 setelah Youri Regeer menyundul bola ke arah tiang jauh. Skor itu juga menjadi hasil saat turun minum.

Di kalangan fans Ajax, ketidakpuasan tengah terasa. Gloukh khususnya mendapat kritik tajam dalam respons yang bermunculan. “Gloukh benar-benar tidak akan jadi di Ajax. Ini memang tidak cocok,” tulis seorang suporter di Ajax Showtime, sementara yang lain menyatakan: “Kecepatan pengambilan keputusan dan kecerdasan bermain 0.”

Umpan dan kontrol bolanya juga dikritik. “Passing Gloukh kadang benar-benar mengejutkan,” bunyi salah satu komentar, sementara fan lain menudingnya kembali melakukan “dribel kecil yang berlebihan itu”. Sentuhan pertamanya dan keputusan-keputusannya saat menguasai bola juga kerap menjadi sasaran kritik.

Sebagian suporter bahkan melangkah lebih jauh dan secara terbuka mendorong kepergian pemain Israel itu. “Gloukh benar-benar harus coba dijual,” tulis seorang fan, sementara yang lain bereaksi dengan “Gloukh harus diseleksi keluar!”, “Saya bukan fan Gloukh, jual saja” dan “Oscar berdiri di depan etalase Jordi dengan pita besar mengelilingi dirinya setelah malam ini.”

Dolberg ikut terseret dalam buruknya situasi setelah menyia-nyiakan beberapa peluang. “Ya ampun Dolberg, berapa banyak peluang yang kamu butuhkan?”, tanya seorang suporter, sementara yang lain memberi penilaian keras: “Dolberg memang sudah habis bersama kami.”

Reaksi terhadap Daley Blind justru nyaris sepenuhnya positif. Pemain berpengalaman itu dipuji atas positioning dan kualitasnya dalam membangun serangan: “Blind secara posisi benar-benar sangat cerdas” dan “Benar-benar menyegarkan dalam hal build-up,” tulis dua fans.

Rosa juga mendapat banyak apresiasi dari para pendukung. Umpan-umpannya yang tajam dan dorongan menyerangnya menonjol, terlihat dari komentar seperti “Rosa terus mengirim bola-bola yang sangat tajam, top!” dan “Rosa bahkan menemukan sisi Dani Alves dalam dirinya hari ini.”

Untuk Youri Regeer, suasananya jauh kurang positif. Gelandang itu dianggap tidak terlihat dan memperlambat permainan: “Regeer memang masih ikut main?” dan “Dia menghilangkan semua tempo, minim bisa dijadikan opsi dalam build-up, dan terus mengoper ke samping,” demikian bunyi dua komentar yang cukup menggambarkan situasinya.