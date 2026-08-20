Marcos Leonardo pada Kamis malam sudah memancing kemarahan sebagian besar pendukung Ajax hanya dalam waktu sepuluh menit. Penyerang itu mendapatkan dua peluang emas saat menghadapi FC Sion untuk membawa Ajax unggul, tetapi pada kedua momen tersebut ia tidak mengenai bola dengan baik.

Peluang besar pertama sudah datang pada menit keenam. Setelah kemelut di lini pertahanan FC Sion, Julian Brandt menyodorkan bola matang kepada Leonardo, tetapi sang penyerang benar-benar gagal menyentuh bola dan dengan demikian menyia-nyiakan kans terbuka untuk membuat skor menjadi 0-1.

Tiga menit kemudian, Leonardo kembali gagal. Ajax sekali lagi membangun serangan yang bagus, tetapi sebelum penyerang itu bisa mengenai bola dengan sempurna, ia terpeleset sehingga upaya keduanya juga nyaris tidak menimbulkan ancaman. Dalam laga-laga sebelumnya bersama Ajax, Leonardo juga beberapa kali mengalami hal yang persis sama.

Hal itu langsung memicu banjir reaksi kritis di antaranya di Ajax Showtime. “Sejauh ini saya masih berada di kubu ‘beri dia waktu’ soal Leonardo, tetapi dengan setiap aksinya itu makin sulit,” tulis seorang suporter, sementara yang lain menyimpulkan: “Dia berkembang menjadi pembelian gagal yang sangat besar.”

Para fans lain juga mulai secara terbuka meragukan kualitas Leonardo. “Menurut saya, kami mendapat Leonardo yang salah,” bunyi sindiran seorang fans, sementara pengunjung lain bereaksi: “Striker macam apa yang kita datangkan? Ini tidak masuk akal, kan?” Yang lain lagi menuliskannya dengan singkat: “Leonardo resmi adalah pembelian gagal.”

Kritik itu juga dipicu oleh nominal besar yang dibayarkan Ajax untuk Leonardo pada musim panas ini. Klub Amsterdam itu merekrut pemain Brasil berusia 23 tahun tersebut pada Juli dari Al-Hilal, klub Arab Saudi, dengan biaya transfer sedikit di bawah dua puluh juta euro dan mengikatnya dengan kontrak lima tahun. “Masih ada nota Leo?” bunyi komentar sinis seorang suporter, sementara yang lain bertanya-tanya: “Apa dia memang memakai pul sepatu?”

Beberapa suporter kini mulai membandingkannya dengan pembelian Ajax yang mengecewakan pada masa lalu. “Leonardo adalah Iván Gabrich kami ’26,” tulis seorang fans, lalu yang lain langsung setuju: “Persis itu yang saya pikirkan: Gabrich.” Mantan striker Argentina itu, yang datang ke Amsterdam pada 1996 dan tidak mencetak gol dalam sepuluh pertandingan liga, dikenal sebagai salah satu pembelian gagal terbesar dalam sejarah Ajax.

Tak ketinggalan, ada pula komentar sinis: “Oke, sekarang saya benar-benar mulai bertanya-tanya apakah Jordi memungut Leonardo dari lapangan korfbal.”