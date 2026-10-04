Pakar hukum Amer Al-Amayreh menyampaikan pendapatnya mengenai kabar yang beredar soal kemungkinan klub Al-Ahly Mesir dikenai sanksi larangan registrasi, terkait sengketa dengan pelatih asal Swiss, Harald Gamperle, mantan asisten pelatih dalam tim kepelatihan Marcel Koller.

Kamar Status Pemain di Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" mewajibkan Al-Ahly membayar 357.500 euro kepada pelatih asal Swiss Harald Gamperle, mantan asisten pelatih Marcel Koller, ditambah bunga tahunan sebesar 5%.









Al-Amayreh mengatakan dalam pernyataannya kepada jurnalis Abu Al-Maati Zaki, yang kemudian dipublikasikan melalui halaman Facebook-nya, bahwa keputusan "FIFA" terkait tidak terbayarnya hak-hak pemain atau anggota tim kepelatihan dapat berujung pada larangan registrasi klub selama 3 periode.

Namun pada saat yang sama ia menjelaskan bahwa sanksi tersebut tidak akan diberlakukan saat ini karena Al-Ahly mengajukan banding atas keputusan itu segera setelah dikeluarkan.

Ia menjelaskan: "Putusan terkait asisten Koller dikeluarkan pada 26 Mei lalu, tetapi keputusan itu baru diketahui media pada Kamis lalu, dan manajemen Al-Ahly pun mengajukan banding terhadapnya. Dengan demikian, hal ini menangguhkan pelaksanaan keputusan finansial hingga Pengadilan Olahraga memutuskannya".

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Sengketa ini bermula dari keputusan Al-Ahly yang memberhentikan "Gamperle" dari tugasnya pada April 2025, meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026.

Sang pelatih bersikukuh di hadapan FIFA atas haknya untuk menerima gajinya setelah disingkirkan dari tugasnya, sementara Al-Ahly menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi kewajiban finansialnya hingga hari kerja terakhirnya.

Kamar Status Pemain menilai bahwa kontrak tersebut tetap berlaku, dan mewajibkan Al-Ahly membayar 11 bulan gaji untuk periode Mei 2025 hingga Maret 2026, dengan total 357.500 euro, disertai bunga 5% pada setiap pembayaran hingga pelunasan.

Berdasarkan keputusan tersebut, Al-Ahly diberi hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional "CAS" dalam waktu 21 hari sejak menerima pemberitahuan.