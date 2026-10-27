Pengamat sepak bola Ahmed Shobier, mantan kiper Al Ahly dan timnas Mesir, mengungkap sejumlah isu panas di balik layar klub berjuluk Si Merah tersebut, di tengah menurunnya hasil-hasil yang diraih. Ia berbicara soal kebenaran perselisihan antara pelatih asal Maroko Houcine Ammouta dan Ahmed Reda, serta posisi Emam Ashour dan masa depan keikutsertaan Mohamed Hany dan Yasser Ibrahim.

Shobier membantah adanya pertengkaran antara Houcine Ammouta dan Ahmed Reda, gelandang Al Ahly, dengan menegaskan bahwa sang pemain merasa kesal karena tidak dimainkan, hal yang wajar mengingat setiap pemain ingin mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.

Shobier berkata melalui akunnya di platform "X": "Ahmed Reda bertengkar dengan Ammouta? Tidak, dia tidak bertengkar. Ahmed Reda kesal? Ya, dia kesal. Ahmed Reda marah? Setiap pemain yang tidak bermain pasti kesal, tapi kepandaiannya adalah agar kekesalanmu tidak memengaruhi levelmu maupun latihanmu, dan wajahmu tidak berubah."

Shobier menyinggung posisi Emam Ashour, dengan menunjukkan adanya kondisi ketidakpuasan di dalam tim pelatih terhadap level sang pemain dan usahanya dalam latihan, dibandingkan dengan yang biasa ia tampilkan, meski statusnya sebagai salah satu pemain paling menonjol di Mesir.

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Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan Emam dalam susunan utama akan bergantung pada komitmennya dalam latihan dan levelnya ketika mendapatkan kesempatan bermain, dengan menegaskan bahwa membaiknya performanya bisa mengembalikannya ke perhitungan utama, sementara berlanjutnya kondisi saat ini bisa membuatnya menjauh dari susunan pemain.

Ia menambahkan bahwa Al Ahly tampaknya bertekad untuk menerapkan lebih banyak kedisiplinan di dalam tim, di tengah menurunnya hasil, setelah manajemen dan tim pelatih, menurut penuturannya, menyediakan kondisi yang diperlukan untuk meraih hasil yang lebih baik.

Mohamed Hany dan Yasser Ibrahim dalam lingkaran keraguan

Terkait Mohamed Hany, Shobier menegaskan bahwa perpanjangan kontrak sang pemain berkaitan dengan perselisihan seputar klausul persentase keikutsertaan, di mana sang pemain ingin mendapatkan pengecualian dari syarat ini, sementara Al Ahly berpegang pada aturan yang telah ditetapkannya mengenai perpanjangan kontrak.

Ia menunjukkan bahwa keikutsertaan Hany bisa menjadi hal yang meragukan selama periode mendatang, meski ia rutin berlatih, seraya menyoroti bahwa Wael Gomaa sebelumnya pernah menyebut pencoretannya sebagai keputusan teknis, dengan perkiraan berlanjutnya kesulitan baginya untuk mendapatkan kesempatan bermain.

Shobier juga mengaitkan posisi Yasser Ibrahim dengan dua isu perpanjangan kontrak dan level teknis, dengan menjelaskan bahwa sang pemain sehat, tetapi absen dari pertandingan terakhir, dan keikutsertaannya bisa berubah sesuai kebutuhan tim serta sejauh mana tim pelatih yakin dengan performanya.

Shobier menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa keikutsertaan Mohamed Hany dan Yasser Ibrahim akan tetap menjadi hal yang dipantau selama periode mendatang, di tengah bertumpang tindihnya pertimbangan teknis dengan isu-isu perpanjangan kontrak di dalam Al Ahly.