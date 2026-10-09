Fakta Negosiasi Martinez dan Deschamps untuk Melatih Arab Saudi

Beberapa laporan beredar selama beberapa hari terakhir mengenai adanya negosiasi antara Federasi Sepak Bola Arab Saudi dengan sejumlah pelatih untuk menukangi Arab Saudi pada periode mendatang.

Namun, Federasi Arab Saudi merilis sebuah pernyataan yang mengakhiri polemik yang beredar, dengan menegaskan bahwa pelatih asal Yunani, Georgios Donis, akan tetap berada dalam jajaran staf teknis Arab Saudi.

Baca juga: Meski "tank" sudah siap, bagaimana nasib Youssef En-Nesyri di El Clasico?

Dan menurut jaringan saluran "Al Arabiya" Arab Saudi, Federasi Arab Saudi telah ditawari sejumlah pelatih usai Piala Dunia, seperti pelatih asal Prancis Didier Deschamps dan pelatih asal Spanyol Roberto Martinez.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa tawaran-tawaran ini telah diajukan ke atas meja namun tidak dibahas karena dua alasan. Pertama, untuk memberi Donis waktu di Piala Teluk, dan kedua, karena masa transisi antara kepemimpinan Al-Mishal dan Al-Ruzaiza, di mana banyak berkas yang terhenti pada saat itu.

Donis sebelumnya telah berhasil membawa timnas Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk untuk keempat kalinya dalam sejarah "Al-Akhdar" setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor dua gol tanpa balas.