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Manchester United tumbang 0-4 di kandang sendiri, di hadapan para pendukungnya, saat menjamu Brentford di Stadion Old Trafford pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

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Manchester United masih tertahan di posisi kedua dari bawah klasemen Liga Primer Inggris dengan koleksi 8 poin, hanya terpaut satu poin dari Crystal Palace, sang juru kunci, yang akan menghadapi Hull City besok, Minggu.

Sepanjang 12 pekan Liga Primer Inggris, Manchester United hanya meraih satu kemenangan, yakni atas Ipswich Town.

Manchester United kini terancam degradasi, meski baru-baru ini merekrut pelatih Mauricio Pochettino sebagai pengganti Michael Carrick.

Degradasi terakhir Manchester United terjadi pada musim 1973-1974, ketika mereka finis di posisi kedua dari bawah dengan 32 poin, hasil dari 10 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 20 kekalahan.

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Namun, fakta mengejutkan yang menandakan ancaman degradasi Manchester United kembali adalah bahwa start tim dalam 12 pekan pertama musim 1973-1974 jauh lebih baik dibandingkan start mereka pada musim ini, 2026-2027.

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Pada musim 1973-1974 di Liga Primer Inggris, Manchester United meraih 4 kemenangan dalam 12 pekan pertama, ditambah 2 hasil imbang dan 6 kekalahan.

Adapun musim ini, Manchester United baru merasakan kemenangan dalam satu laga saja, ditambah 5 hasil imbang dan 6 kekalahan.

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Situs statistik Squawka menyebut Manchester United kebobolan 4 gol atau lebih dalam 3 pertandingan beruntun di Liga Primer Inggris, untuk pertama kalinya sejak 1961.

Manchester United bermain imbang 4-4 saat menjamu Aston Villa, lalu kalah 0-4 di kandang Liverpool, sebelum tumbang dari Brentford di kandang sendiri dengan skor yang sama (0-4).

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Squawka menambahkan: "Manchester United menjalani 10 pertandingan beruntun di Liga Primer Inggris tanpa kemenangan, untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka."

Squawka juga mencatat bahwa Manchester United gagal menjaga gawangnya tetap bersih dalam 12 pertandingan pertama mereka pada satu musim Liga Primer Inggris, untuk pertama kalinya sejak musim 1930-1931.

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Pada musim tersebut (1930-1931), Manchester United terdegradasi setelah finis di posisi terakhir.