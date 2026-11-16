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Mantan bintang Mesir Mohamed Aboutrika menjadi sorotan utama di kancah olahraga Qatar, seiring dengan perkembangan yang terjadi di tubuh timnas Qatar, baik di jajaran staf kepelatihan maupun manajemen.

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Menurut surat kabar Qatar "Al-Sharq", kabar yang beredar di sejumlah situs dan platform digital mengenai mantan pemain Al Ahly dan timnas Mesir itu yang disebut menerima tawaran untuk menjabat sebagai manajer timnas Qatar "tidak benar".

Kabar tersebut muncul setelah Aboutrika, saat tampil di jaringan saluran "beIN Sports", mengisyaratkan kemungkinan dirinya absen dari studio analisis dalam waktu yang lama.

"Al-Sharq" memperoleh informasi bahwa ucapan Aboutrika itu bermakna ia tidak akan tampil menganalisis pertandingan liga-liga Eropa selama jeda internasional saat ini, karena ia tidak ditugaskan menganalisis laga-laga tim nasional pada periode tersebut.

Sebelumnya, "Al-Sharq" telah memastikan kabar pemutusan kerja sama dengan pelatih asal Spanyol Julen Lopetegui sebagai pelatih kepala timnas Qatar, dan laga terakhirnya adalah uji coba melawan Korea Selatan besok, Selasa.

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Sejumlah sumber mengatakan kepada "Al-Sharq" bahwa federasi sepak bola dan Komite Tim Nasional telah mengambil keputusan final terkait masa depan pelatih asal Spanyol itu bersama timnas Qatar. Kesempatan terakhir yang diberikan kepadanya adalah dua laga uji coba melawan Australia dan Korea Selatan, terutama setelah kekalahan telak dari Australia dengan skor (3-0).

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Urusan staf kepelatihan timnas Qatar menjadi salah satu isu yang paling menyita perhatian publik sepak bola Qatar, di tengah upaya Federasi Sepak Bola Qatar membangun tim yang mampu bersaing di ajang-ajang mendatang sekaligus mempertahankan posisi yang telah diraih timnas Qatar dalam beberapa tahun terakhir, setelah kehadirannya di turnamen kontinental dan internasional menjadi semakin rutin.

Perkembangan ini terjadi pada fase penting dalam perjalanan sepak bola Qatar, yang telah mengalami perubahan besar dalam hal manajemen teknis dan pilihan-pilihan terkait pembangunan tim utama, terutama setelah timnas Qatar menjuarai Piala Asia dua kali berturut-turut pada 2019 dan 2023.

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Kedua pencapaian tersebut turut mengerek ekspektasi para suporter dan menjadikan upaya mempertahankan level kompetitif timnas sebagai target utama dalam rencana federasi.

Selain itu, keikutsertaan Qatar di Piala Dunia 2022, yang digelar di negara tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi tonggak penting dalam perjalanan timnas, meski langkah mereka terhenti di fase grup.

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Sejak saat itu, memanfaatkan pengalaman yang diperoleh para pemain dari persaingan dengan tim-tim nasional kelas dunia menjadi semakin penting, seiring dengan upaya mengembangkan sistem pembinaan pemain yang mampu membela negara di panggung-panggung besar.