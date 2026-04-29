Fabrizio Romano yakin: di sinilah masa depan Nathan Aké

Nathan Aké kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester City setelah musim ini berakhir. Jurnalis transfer Fabrizio Romano telah memberikan pandangannya di saluran YouTube-nya dan memiliki dugaan yang sangat kuat mengenai di mana pemain yang telah 58 kali membela tim nasional Belanda ini akan bermain musim depan.

Meskipun Aké masih menjadi pemain yang sangat dihargai di bawah asuhan Pep Guardiola dalam beberapa musim terakhir, pemain kidal ini saat ini hanya sesekali diturunkan di Manchester. Secara total, ia belum bermain lebih dari 1.500 menit musim ini.

“AC Milan sudah mempertimbangkan untuk merekrut pemain Belanda ini pada jendela transfer lalu,” kata Romano, yang tahu bahwa kepergian Aké sudah tak terhindarkan. “Dia hanya ingin lebih banyak waktu bermain,” kata pakar transfer tersebut.

“Aké sama sekali tidak puas dengan waktu bermainnya musim ini, jadi bersiaplah untuk transfer musim panas mendatang. Ia merupakan pemain yang sangat menarik bagi banyak klub, karena ia bisa bermain baik sebagai bek kiri maupun bek tengah kiri.”

“Dengan demikian, dia sangat cocok dengan sepak bola Italia,” kata Romano, yang juga meyakinkan bahwa masa depan Aké ada di Serie A. “Meskipun dia sudah menerima tawaran dari klub-klub Premier League, dia kemungkinan besar akan memilih pindah ke Italia.”

Bulan lalu, Aké sudah mengatakan kepada Algemeen Dagblad bahwa ia siap untuk langkah selanjutnya dalam kariernya. “Para pemain muda mulai menonjol, itu menyenangkan untuk dilihat. Kemenangan di Carabao Cup sudah menjadi akhir yang indah,” katanya tak lama setelah final yang dimenangkan dengan skor 0-2.

AD menyimpulkan bahwa ‘segala sesuatu mengindikasikan bahwa ia tidak akan kembali ke Etihad Stadium setelah musim ini’. Meskipun demikian, Aké dapat bersiap untuk Piala Dunia: bek ini biasanya menjadi pilihan pasti dalam skuad Ronald Koeman.