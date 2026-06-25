Fabrizio Romano melaporkan, "here we go": Manchester United kembali meminjamkan André Onana

André Onana akan kembali menjadi penjaga gawang Trabzonspor pada musim depan. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis Yagiz Sabuncuoglu dan Fabrizio Romano. Klub Turki tersebut kembali meminjamnya dari Manchester United.

Kedua klub telah mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan masa peminjaman. Diperkirakan kesepakatan juga akan tercapai dengan sang kiper sendiri.

Trabzonspor akan membayar biaya sewa kepada Manchester United. Besaran pastinya tidak disebutkan.

Onana yang berusia tiga puluh tahun pindah ke Inter pada tahun 2022, setelah masa-masa suksesnya bersama Ajax. Setahun kemudian, klub tersebut menjualnya ke Manchester United dengan harga lebih dari lima puluh juta euro.

Dalam dua musim berikutnya, kiper asal Kamerun ini menjadi andalan di bawah mistar gawang Old Trafford. Namun, hal itu berubah tahun lalu dengan kedatangan Senne Lammens.

Akibatnya, Onana dipinjamkan ke Trabzonspor. Untuk klub tersebut, ia tampil dalam 33 pertandingan resmi musim lalu, di mana ia mencatatkan 6 clean sheet.

Musim depan, ia akan kembali menjadi penjaga gawang utama di klub yang menempati peringkat ketiga pada musim Süper Lig lalu. Di Manchester United, Onana masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028.