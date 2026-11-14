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Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, telah mengakhiri perdebatan seputar kemungkinan kepergian penyerang Mesir Hamza Abdelkarim ke Como Italia dari Barcelona.

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Rumor beredar mengenai kemungkinan kepergian Hamza Abdel Karim, dengan status pinjaman, ke Como, demi mencari kesempatan bermain yang lebih besar.

Fabrizio Romano menulis melalui akunnya di situs X, "Pihak-pihak dekat dengan Hamza Abdel Karim membantah adanya negosiasi dengan klub Como."

Ia melanjutkan, "Pihak-pihak dekat dengan Hamza Abdel Karim menegaskan tidak adanya niat apa pun untuk meninggalkan barisan Barcelona, selama periode bursa transfer musim dingin pada Januari mendatang."

Barcelona baru-baru ini memperpanjang kontrak pemain mudanya, Hamza Abdel Karim, hingga musim panas 2030.

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Pada saat yang sama, situs Tribuna menyebutkan bahwa Barcelona tidak berencana mengizinkan kepergian Hamza Abdel Karim selama periode bursa transfer musim dingin mendatang, karena penyerang asal Mesir itu diperkirakan akan tetap berada di barisan klub Katalunya tersebut, setidaknya hingga musim panas mendatang.

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Ayahnya, Mohamed Abdel Karim, membantah laporan-laporan yang mengaitkan pemain berusia 18 tahun itu dengan kepindahan pada musim dingin ke klub Como, yang kini dilatih oleh mantan pemain Barcelona, Cesc Fabregas.

Mohamed Abdel Karim berkata kepada situs Erem News, "Apa yang dikatakan mengenai kepergian Hamza Abdel Karim dari Barcelona tidak benar, dan rumor yang beredar seputar kepindahannya ke Como Italia adalah rekayasa."

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Meski keikutsertaan pemain itu bersama tim utama masih terbatas, Barcelona ingin melanjutkan perkembangannya di dalam lingkungan klub.

Rencana saat ini adalah melatihnya bersama tim asuhan pelatih Hansi Flick, sekaligus memberinya kesempatan bermain dan menimba pengalaman bersama tim cadangan Barcelona atau tim-tim muda, termasuk Liga Champions Eropa untuk pemain muda apabila diperlukan.

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Flick juga mungkin akan memberinya sejumlah kesempatan bermain ketika ia memutuskan untuk mengistirahatkan sejumlah pemain intinya.

Menurut laporan, Barcelona merasa puas dengan penampilan pemain muda itu, dan ingin agar ia benar-benar terbiasa dengan filosofi permainan dan budaya klub.

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Keputusan mengenai peminjamannya atau pemberian peran yang lebih besar di dalam tim dijadwalkan diambil pada musim panas mendatang.

Hamza Abdel Karim tampil dalam dua pertandingan bersama Barcelona di Liga Spanyol musim ini, keduanya sebagai pemain pengganti, dengan total hanya 12 menit.

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Ketidakhadiran pemain itu untuk tampil secara reguler bersama tim utama memicu merebaknya spekulasi mengenai kemungkinan peminjamannya, dan Como menjadi salah satu klub yang namanya dikaitkan dengan minat untuk merekrutnya. Namun, pernyataan ayahnya menepis kepergiannya untuk saat ini.

Como merupakan salah satu klub terkemuka yang memberikan kesempatan kepada bakat-bakat menjanjikan, seperti Nico Paz dan Jacobo Ramon, di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol, Cesc Fabregas.

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Como tengah menjalani periode istimewa dari sisi hasil, menempati peringkat kelima di klasemen Liga Italia dengan koleksi 23 poin, setelah menjalani 11 giornata.

Como juga meraih hasil-hasil istimewa di level Eropa, menempati peringkat keempat di klasemen Liga Champions Eropa dengan koleksi 9 poin dari 3 kemenangan dan satu kekalahan.