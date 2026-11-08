Fabregas: "Inter terlalu kuat, yang terbaik di Eropa dalam transisi"

Cesc Fabregas, pelatih Como, berbicara kepada DAZN setelah kekalahan dari Inter:

"Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, membuat banyak kesalahan, dan kurang percaya diri. Kami bisa membicarakan banyak hal, termasuk soal lapangan, tetapi Inter bermain lebih baik daripada kami. Mereka terlalu kuat. Bermain setiap tiga hari adalah tantangan yang berbeda bagi kami dibandingkan dengan apa yang kami jalani sejauh ini. Hari ini kami tidak perlu menghujat siapa pun, tetapi berterima kasih kepada para pemain dan memberi selamat kepada Inter karena mereka bermain lebih baik daripada kami. Namun, saya bangga kepada para pemain kami."

"Tidak perlu mencari alasan, baik ketika menang enam pertandingan beruntun maupun hari ini. Tanggung jawab saya adalah membantu tim dan mencari solusi. Dalam situasi itu, solusinya ada di sisi pertahanan, bukan serangan. Kami membutuhkan keseimbangan. Kami kalah karena dua gol yang berawal dari kehilangan bola di tengah lapangan dan dua transisi. Itu membuat kepercayaan diri menurun. Mereka yang terkuat di Eropa dalam transisi."

"Inter adalah salah satu tim terbaik dalam serangan balik dan situasi bola mati. Barella seharusnya mendapat kartu kuning, tetapi mereka tepat membiarkan permainan berlanjut. Kami membutuhkan pengalaman mereka. Milla mengatakan bahwa kami tim yang terlalu baik hati."