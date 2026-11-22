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Suporter Ajax menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan cara mencolok pada Minggu siang. Saat Ajax menang 3-0 atas ADO Den Haag, mereka nyaris tak bersuara, dan ada alasan jelas di baliknya.

Selama bertahun-tahun, suporter tim tamu tidak diizinkan hadir dalam pertandingan antara Ajax dan ADO. Para suporter menilai larangan itu harus diakhiri. Sebelum pertandingan, mereka pun membentangkan spanduk.

"Tak perlu ribut, izinkan lagi suporter tim tamu hadir. Kembalikan tempat mereka," demikian tulisan pada spanduk itu. Selama pertandingan, kabarnya berlangsung "protes diam".

Hal itu diungkapkan Arnold Bruggink di ESPN. Sang analis sendiri mendatangi F-Side saat pertandingan untuk meminta penjelasan.

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"Suasananya sangat sepi. Jadi, saya pergi bertanya," kata Bruggink, sebelum disela Jan Joost van Gangelen. "Saya sama sekali tidak mendengar apa-apa sepanjang waktu. Biasanya, F-Side tentu bernyanyi lantang selama 90 menit."

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"Ya, itu memang protes diam," lanjut Bruggink. "Ada juga spanduk yang menyerukan agar suporter tim tamu diizinkan hadir. Mereka tidak ada hari ini dan rupanya itulah sebabnya protes diam tersebut dilakukan. Begitulah penjelasan yang saya terima."

Dengan atau tanpa nyanyian lantang, Ajax menjalani pertandingan tanpa kesulitan di Johan Cruijff ArenA. Skor akhir 3-0 sudah tercipta sebelum turun minum. Antara lain karena ADO harus bermain dengan sepuluh pemain selama satu jam, babak kedua lebih menyerupai laga uji coba.

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Míchel memang melakukan banyak pergantian pemain selepas jeda, tetapi para pemain pengganti pun tak mampu lagi menghibur penonton. "Mereka juga terutama ingin bermain untuk diri sendiri," kata Bruggink.

"Sesekali masih ada hal menarik, Berghuis sempat mencoba, tetapi bagi Ajax ini hanya pertandingan yang perlu dituntaskan. Lalu lanjut ke pertandingan berikutnya."