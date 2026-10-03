F-Side menyalakan lautan kembang api di tiga lokasi di Amsterdam: ini alasannya

F-Side pada Sabtu ini genap berusia lima puluh tahun. Kelompok suporter garis keras Ajax itu merayakan jubileumnya dengan menyalakan kembang api secara massal dan menyanyikan lagu-lagu di tiga lokasi khusus di Amsterdam.

Di Stadion Olimpiade, Johan Cruijff ArenA, dan di Middenweg, tempat stadion lama De Meer dulu berdiri, para suporter berkumpul untuk merayakan pesta mereka.

F-Side didirikan pada 3 Oktober 1976, saat pertandingan Ajax melawan VVV di De Meer. Kelompok suporter garis keras itu muncul di sisi Diemen, di Vak F, dan terinspirasi oleh scene hooligan Inggris saat menciptakan namanya.

F-Side berawal dari kelompok kecil, tetapi terus berkembang dan pada akhirnya menjadi penentu atmosfer di De Meer, Stadion Olimpiade, tempat laga-laga Eropa dan duel berisiko dimainkan, dan sejak 1996 juga di Johan Cruijff ArenA.



