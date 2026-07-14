Excelsior menjual Derensili Sanches Fernandes ke klub Inggris dengan harga jutaan

Excelsior dan Huddersfield Town telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Derensili Sanches Fernandes, demikian dilaporkan Voetbal International. Penyerang tersebut akan pindah ke divisi ketiga Inggris dengan nilai transfer 'beberapa juta'.

Sanches Fernandes, yang kini berusia 25 tahun, pindah dari Jong FC Utrecht ke Excelsior pada pertengahan 2023. Di Kralingen, pemain sayap kanan ini berkembang menjadi salah satu aset penyerang paling berbahaya bagi klub tersebut.

Secara total, Sanches Fernandes telah tampil dalam 104 pertandingan untuk Excelsior, di mana ia mencetak 20 gol dan memberikan 13 assist. Terutama pada fase akhir musim lalu, ia menjadi pemain yang sangat berharga.

Sanches Fernandes mencetak enam gol dan memberikan tiga assist pada musim Eredivisie lalu. Empat dari golnya dicetaknya pada pekan ke-30, 31, dan 32.

Dengan satu gol melawan PEC Zwolle (2-2), dua gol melawan FC Utrecht (kemenangan 5-0), dan satu gol melawan FC Groningen (kemenangan 2-3), ia membantu Excelsior meraih poin-poin yang sangat berharga, yang pada akhirnya membantu tim mencapai tujuannya: tetap bertahan (secara langsung) di Eredivisie.

Sanches Fernandes memiliki kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga Excelsior harus menjualnya musim panas ini untuk mendapatkan dana yang cukup besar darinya. Begitu semua dokumen selesai diurus, transfer ini akan diumumkan secara resmi.

Sanches Fernandes kini harus membantu Huddersfield dalam upaya promosi ke Championship. Mantan pemain Excelsior, Ilias Bronkhorst, dan Radinio Balker (mantan pemain FC Groningen) sudah bermain untuk The Terriers.