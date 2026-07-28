Manajemen klub Inggris, Everton, memasang penghalang besar di hadapan keinginan Al Hilal untuk merekrut bintang asal Senegal mereka, Iliman Ndiaye, setelah menetapkan angka yang fantastis sebagai syarat menyetujui kepergiannya pada musim panas ini.

Jaringan "The Athletic" mengungkap pada hari Selasa ini bahwa klub Inggris tersebut tidak akan membuka pintu negosiasi kecuali datang tawaran senilai 70 juta pound sterling, angka yang sama saat mereka menjual kontrak Anthony Gordon ke Newcastle United pada musim panas 2023.

Penilaian tinggi ini datang untuk pemain yang terikat kontrak dengan Everton selama tiga musim mendatang, meskipun klub tersebut merekrutnya dari Sheffield United pada musim panas 2024 hanya seharga 17 juta pound sterling.

Di sisi lain, surat kabar Saudi "Al Riyadhia" menjelaskan bahwa manajemen Al Hilal telah menempuh langkah penting dalam berkas ini, di mana mereka telah masuk ke dalam pembicaraan langsung dengan agen pemain untuk menjajaki keinginannya, dan mendapatkan sinyal positif serta sangat menggembirakan dari Ndiaye terkait mengenakan kostum biru.

Surat kabar itu menyinggung bahwa manajemen Everton menyadari betul besarnya minat klub Saudi tersebut dan keinginan seriusnya untuk menuntaskan transfer, dan kini mereka menunggu datangnya tawaran resmi dari manajemen Al Hilal dalam beberapa hari mendatang untuk memulai negosiasi secara langsung antara kedua klub.

Ndiaye sendiri telah tampil menawan bersama Everton, di mana ia mencetak 6 gol dan menciptakan 3 assist pada musim lalu, setelah sebelumnya mencetak 11 gol pada musim pertamanya bersama tim tersebut.