Bagikan Ikuti GOAL di Google

Everton masuk dengan serius dalam perburuan Ilyas Haddaoui, bek Akademi Mohammed VI asal Maroko, sehingga mengancam upaya Barcelona merekrut pemain muda berusia 18 tahun yang dinilai sebagai salah satu talenta paling menonjol dalam sepak bola Maroko tersebut.

Iklan

Menurut harian Spanyol Sport, Everton ikut masuk ke dalam negosiasi untuk bersaing dengan Barcelona mendapatkan Haddaoui, setelah klub Catalan itu menunjukkan minat besar terhadap bek asal Maroko tersebut, bahkan sudah mengajukan tawaran untuk merekrutnya.

Jaringan media Inggris Goodison News mengungkapkan bahwa Everton siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan sang pemain. Media tersebut juga menyebut Haddaoui telah menjalani masa trial di fasilitas latihan Finch Farm milik klub Inggris itu sejak awal pekan lalu.

Hingga kini, Everton belum mengajukan tawaran finansial resmi karena klub masih terus menilai potensi sang pemain, dan langkah berikutnya bisa diambil setelah masa trial berakhir.

Namun, keberadaan bek Maroko itu di bawah pemantauan langsung klub Inggris tersebut setiap hari menjadi langkah yang sangat penting dalam upaya Everton menuntaskan transfer ini.

Iklan Iklan

Surat kabar Inggris tersebut juga menyebutkan bahwa Barcelona sudah mengajukan tawaran resmi, meskipun Akademi Mohammed VI hingga kini belum mengambil keputusan akhir mengenai masa depan sang pemain.

Topik Terkait

Menurut situs Le360 Sport, yang mengutip sumber dekat dengan proses transfer, Barcelona dan Everton merupakan dua klub yang paling maju dalam negosiasi untuk mendatangkan salah satu talenta paling menjanjikan dalam sepak bola Maroko tersebut.

Akan tetapi, negosiasi masih terbuka, dan Akademi Mohammed VI tidak berniat terburu-buru menentukan masa depan sang pemain karena ingin mempelajari semua tawaran yang masuk sebelum mengambil keputusan akhir.

Iklan

Persaingan dari Inggris tampak ketat dan tidak hanya melibatkan Everton, meskipun klub tersebut dinilai sebagai yang paling serius dan paling jelas menunjukkan keinginannya merekrut bek asal Maroko itu.

Manchester City dan Chelsea juga telah mengajukan tawaran untuk mendapatkan sang pemain, tetapi akademi menolak keduanya karena tidak memenuhi persyaratan finansial yang diminta.

Iklan

Nilai tawaran yang diajukan tidak diungkapkan, tetapi sang pemain tampaknya telah menjadi rebutan sejumlah klub, sementara pihak akademi berupaya meraih pemasukan finansial sebesar mungkin dari kepergiannya.

Haddaoui mahir bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan, dan ia juga menjuarai Piala Afrika U-17 bersama timnas Maroko pada 2025.

Iklan

Pemain tersebut dinobatkan sebagai talenta terbaik dalam turnamen internasional terakhir yang digelar akademinya, berkat kemampuan teknik, kecerdasan taktik, serta kemampuannya membangun serangan dan membawa bola keluar dari tekanan.

Barcelona berupaya mendatangkan salah satu bek muda paling menjanjikan dalam sepak bola Maroko, tetapi Everton tidak akan membuat misi tersebut menjadi mudah.

Iklan

Keputusan akhir tetap berada di tangan Akademi Mohammed VI, yang akan mempelajari tawaran-tawaran yang masuk sebelum memilih klub tujuan Haddaoui berikutnya.