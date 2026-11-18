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Ivan Toney mendapat kabar buruk dari pengadilan pada Rabu. Pemain asal Inggris itu diduga melakukan penganiayaan dan berharap sidangnya, yang dimulai pada 12 Juni 2028, tiga hari setelah Piala Eropa dimulai, bisa diundur. Namun, hakim menolak tegas permintaannya.

Toney, yang berusia 30 tahun, diduga menanduk dan memukul Saber Da Silva dalam sebuah konfrontasi di kelab malam di Wardour Street, London, pada 6 Desember 2025.

Bulan lalu, Toney membantah telah melakukan penganiayaan. Pengadilan kemudian menetapkan sidang yang berlangsung maksimal empat hari, mulai 12 Juni.

Tentu saja, belum diketahui apakah Toney akan masuk skuad Inggris saat itu. Namun, orang-orang di sekitar penyerang Al-Ahli tersebut serius mempertimbangkan kemungkinan itu, meski permintaan untuk mengundur sidang tidak membuahkan hasil.

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Pada Rabu, pengacara Toney, Mozammel Hossain, berusaha meyakinkan hakim di Southwark Crown Court. Toney sendiri tidak hadir. "Kami dengan hormat meminta Anda menunda sidang agar terdakwa dapat bermain jika terpilih untuk mengikuti turnamen sepakbola ini."

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"Pengetahuan saya tentang sepakbola sangat terbatas, tetapi saya diberi tahu bahwa ia terpilih untuk Piala Eropa terakhir pada 2024 dan masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia."

Hakim Tony Baumgartner tidak mengabulkan permintaan yang disebutnya "spekulatif" itu. "Menurut saya, mengubah tanggal yang telah ditetapkan bukanlah demi kepentingan proses peradilan."

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Namun, Baumgartner mengatakan permintaan itu dapat diajukan kembali jika Toney terpilih masuk tim nasional. Meski begitu, tampaknya hampir mustahil untuk mengundur sidang setelah skuad Piala Eropa diumumkan, yang diperkirakan terjadi kurang dari sebulan sebelumnya. Setidaknya, Piala Eropa berlangsung antara lain di Inggris.

Agak mengejutkan, Toney masuk skuad Inggris pada musim panas lalu dan tampil dua kali di putaran final turnamen tersebut. Setelah Piala Dunia, ia tidak lagi dipanggil oleh pelatih timnas Thomas Tuchel. Hingga kini, Toney telah mencatatkan sepuluh penampilan bersama timnas.