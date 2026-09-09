Ethan Mbappe, pemain Lille, meminta maaf setelah dirinya diusir dalam kekalahan timnya dari Real Betis asal Spanyol dengan skor (3-2), pada Selasa malam kemarin, di pekan pertama Liga Champions Eropa, melalui sebuah pesan yang ia unggah di akun "Instagram" miliknya.

Mbappe sempat menciptakan sebuah gol untuk Lille dalam pertandingan tersebut, tetapi setelah timnya kebobolan gol ketiga, pemain berusia 19 tahun itu terpancing emosinya menjelang dimulainya kembali permainan, dan melayangkan sikut ke wajah salah satu pemain tamu, sehingga wasit langsung mengacungkan kartu merah kepadanya.

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Mbappe menulis, dalam sebuah pesan melalui fitur "Story": "Saya ingin meminta maaf kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, dan para suporter atas tindakan yang tidak dapat diterima ini. Kekalahan ini sepenuhnya kesalahan saya, dan saya bertanggung jawab. Saya meninggalkan rekan-rekan setim saya dalam situasi sulit di kompetisi terbesar. Maaf".

Lille sempat mengakhiri babak pertama dengan keunggulan, sebelum runtuh pada awal babak kedua, ketika mereka kebobolan dua gol dalam waktu kurang dari sepuluh menit, kemudian datanglah insiden pengusiran Ethan yang menambah rumit keadaan.

Kekalahan ini merupakan kelanjutan dari catatan sederhana Lille di pekan pembuka Liga Champions Eropa, karena klub tersebut belum pernah menang dalam pertandingan pertamanya di kompetisi ini, hanya meraih tiga hasil imbang dan enam kekalahan, menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis.

Pertandingan itu juga menjadi saksi kartu merah pertama dalam karier Ethan Mbappe, sekaligus menjadikannya pemain pertama yang menerima kartu merah langsung, dalam sejarah Lille di Liga Champions Eropa.

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