ESPN: 'Kemungkinan dia mengakhiri kariernya di Ajax cukup besar'

Steven Berghuis tampaknya akan mengakhiri kariernya di Ajax. Hal itu dilaporkan ESPN dalam analisis mendalam mengenai pemain kidal berusia 34 tahun tersebut.

Pemain berpengalaman ini masih terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2027. Transfermarkt memperkirakan nilai pasar Berghuis masih sebesar 2,5 juta euro.

Perwakilan resmi VriendenLoterij Eredivisie tidak memperkirakan Berghuis akan hengkang pada musim panas mendatang. “Kemungkinan dia tidak akan dijual lagi dan mengakhiri kariernya di Ajax cukup besar.”

“Hampir setiap pelatih baru mengakui kualitas Berghuis. Mereka semua terkesan dengan kecerdasan permainannya dan umpan-umpannya,” tulis redaksi.

Namun, ada juga keraguan. “Di sisi lain, Berghuis kehilangan sedikit kecepatan, daya ledak, dan dinamika setiap tahun, dan dia jarang ditempatkan sebagai gelandang lagi. Selain itu, dia absen dalam sejumlah pertandingan yang cukup banyak selama tiga musim terakhir akibat cedera.”

“Bahwa Berghuis masih bernilai bagi Ajax tidak diragukan lagi. Namun, bahwa ia langsung menjadi salah satu pemain terbaik Ajax setelah cedera berbulan-bulan, sama-sama mencerminkan kualitas skuad lainnya seperti halnya kualitas sang sayap kanan berusia 34 tahun,” tutup media yang berbasis di Amsterdam tersebut.

Berghuis telah memainkan 176 pertandingan resmi untuk Ajax. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 38 gol dan 44 assist.