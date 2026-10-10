Kees Smit absen pada laga big match Eredivisie antara Feyenoord dan AZ, Sabtu malam, karena cedera dan hal itu memicu sejumlah kritik di studio ESPN. Terutama Kees Kwakman yang bereaksi dengan penuh ketidakmengertian terhadap situasi tersebut.

Smit mengalami masalah cedera saat pemanasan jelang laga kualifikasi Euro melawan Bosnia dan Herzegovina pada Selasa dan harus mundur. Jong Oranje akhirnya memenangkan pertandingan itu dengan skor 4-0, tetapi kemudian diketahui bahwa Smit setidaknya akan menepi selama beberapa pekan. Hal itu dinilai tidak masuk akal oleh Kwakman dalam De Eretribune di ESPN.

“Pada akhirnya, sebagai pemain, Anda selalu bertanggung jawab atas diri sendiri. Dalam hal itu Anda juga harus membuat pilihan yang tepat,” katanya membuka. “Tapi sekarang semuanya dipantau sedemikian rupa, semua orang berjalan sambil membawa iPad. Lalu Anda bermain di kandang melawan Bosnia...,” keluh Kwakman, yang bagaimanapun terutama menyalahkan staf Jong Oranje.

“Kalau begitu, Anda tinggal bilang saja kepada Kees: ‘Kalau Anda sedikit merasa terganggu, maka Anda kembali ke AZ dan pastikan Anda bugar untuk hari Sabtu di De Kuip’. Melawan Bosnia, teman-teman... Itu kan juga bisa kami atasi dengan Steur dan Van Bergen? Ya, itu juga terbukti.”

“Saya benar-benar tidak mengerti ini,” lanjut Kwakman dengan kesal. “Tentu sebagai pemain Anda juga bertanggung jawab, tetapi sebagai federasi Anda juga punya tanggung jawab tertentu. Smit sempat absen cukup lama dan jauh lebih penting dia bermain tandang melawan Feyenoord daripada kandang melawan Bosnia. Sekarang situasinya malah makin buruk baginya.”

Pelatih AZ Leeroy Echteld juga sangat kecewa dengan absennya Smit, tetapi ia harus segera mengalihkan fokus. “Dia tahu apa yang harus dia lakukan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kemarahan itu saya tinggalkan dulu untuk saat ini,” ujarnya.

Echteld terutama melihat ini sebagai momen pembelajaran, juga bagi Smit. “Ya, saya tidak berada di sana (di Jong Oranje, red.), jadi saya tidak bisa bertanya kepadanya bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Tetapi untuk Kees, Anda benar-benar harus menggali lebih jauh, kalau tidak dia akan bilang dia bisa bermain.”