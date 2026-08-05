Ajax memiliki opsi untuk mempermanenkan Jofre Torrents dari FC Barcelona setelah musim ini. Hal itu dilaporkan ESPN. Sebelumnya pada Rabu, Mundo Deportivo juga sudah mengumumkan bahwa klub Amsterdam itu akan meminjam bek kiri berusia 19 tahun tersebut untuk musim depan.

Pada prinsipnya, Caio Henrique akan menjadi bek kiri utama musim depan, dengan Owen Wijndal sebagai pelapis. Namun, nama terakhir masih mungkin hengkang, sehingga Torrents bisa menjadi cadangan bagi Henrique.

Jika Wijndal bertahan, Torrents tampaknya akan lebih difokuskan ke Jong Ajax. Kedatangan Torrents ke Ajax memang masih belum resmi, tetapi itu tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.

Tiga hari lalu sudah menjadi jelas bahwa Ajax dan Barcelona sudah dekat dengan kesepakatan. Klub Amsterdam itu memang sudah lama memantau Torrents: Mundo Deportivo pertama kali melaporkan ketertarikan tersebut pada 22 Juni. Barcelona sejak awal bersikap positif terhadap masa peminjaman, karena klub melihat masa depan besar pada pemain internasional muda itu dan ingin memberinya kesempatan menimba pengalaman di tempat lain.

Torrents memiliki reputasi bagus di internal Barcelona dan kembali mendapat kepercayaan besar dari Hansi Flick selama pramusim. Bek tersebut bahkan masih menjadi starter sebagai bek kiri dalam laga uji coba melawan Birmingham pekan lalu. Namun, karena persaingan di Catalunya, peluang untuk mendapatkan menit bermain secara reguler di tim utama musim depan tampak kecil.

Dengan Alejandro Balde dan Gerard Martín, Flick sudah memiliki beberapa opsi di sisi kiri pertahanan, sementara Barcelona juga sedang mengupayakan kedatangan João Cancelo. Pada saat yang sama, Barça Atlètic bukan lagi panggung yang diinginkan bagi perkembangan Torrents. Karena itu, semusim bersama Ajax dipandang Barcelona sebagai langkah berikutnya yang tepat.

Pemain Spanyol berusia 19 tahun itu menjalani debut resminya untuk Barcelona musim lalu dan pada akhirnya mencatatkan empat penampilan bersama tim utama. Flick menaruh kepercayaan besar pada Torrents dan ingin terus memantau perkembangannya dengan saksama. Itu juga menjelaskan mengapa Barcelona tidak ingin melepasnya secara permanen.

Torrents menempuh hampir seluruh pendidikan akademi Barcelona. Ia bergabung dari Reus Deportiu pada 2017 dan tahun lalu memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2028. Saat itu, klub Catalan menggambarkannya sebagai bek kiri yang kuat secara fisik dan mampu memberikan kontribusi baik dalam bertahan maupun menyerang.