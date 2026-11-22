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Al Ittihad bersikukuh mempertahankan hak-haknya dalam pengaduan yang mereka ajukan ke FIFA terhadap mantan pelatih mereka, Sergio Conceicao.

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Menurut harian Portugal A Bola, kasus ini bermula dari tuntutan pelatih asal Portugal tersebut untuk mendapatkan seluruh sisa hak finansial dalam kontraknya bersama Al Ittihad, menyusul pemutusan kontrak antara kedua pihak.

Menurut harian "Arriyadiyah" asal Arab Saudi, Al Ittihad berpegang pada klausul pemutusan kontrak yang telah disepakati saat penandatanganan, dengan nilai setara kurang lebih gaji empat bulan. Sementara itu, sang pelatih asal Portugal bersikeras menuntut kompensasi penuh atas sisa masa kontraknya, yang masih sekitar dua tahun.

Manajemen Al Ittihad sendiri telah menyerahkan seluruh alasan dan dokumen yang diperlukan kepada FIFA.

Arriyadiyah menjelaskan, "Jika perselisihan terus berlanjut dan tidak tercapai penyelesaian secara damai, klub Arab Saudi tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur Pengadilan Arbitrase Olahraga."

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Harian Arab Saudi itu juga menyebut adanya klausul dalam kontrak Conceicao yang memberi Al Ittihad hak untuk memutus kontrak tanpa menanggung kewajiban finansial tambahan, apabila sang pelatih gagal membawa tim finis di tiga besar pada musim kedua dan ketiga.

Pertandingan berikutnya ITT AFC Champions League Elite 13.15 PAT Tonton

Sergio Conceicao datang ke Al Ittihad pada pertengahan musim lalu. Di bawah arahannya, tim meraih 22 kemenangan dari 42 pertandingan.

Al Ittihad mengakhiri musim lalu di peringkat kelima klasemen Liga Roshn Saudi. Langkah mereka di Liga Champions Asia Elite juga terhenti di babak perempat final setelah disingkirkan wakil Jepang, Machida Zelvia.