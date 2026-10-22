Eskalasi resmi: Krisis Real Madrid dan Tebas sampai ke pengadilan olahraga

Krisis antara Javier Tebas, presiden La Liga, dengan Real Madrid memasuki babak baru, setelah Dewan Olahraga Tertinggi Spanyol memutuskan untuk melimpahkan pernyataan kontroversialnya ke Pengadilan Administratif Olahraga, guna memeriksa apakah pernyataan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang olahraga.

Menurut surat kabar Catalan "Sport", Dewan Olahraga Tertinggi (CSD) mengumumkan pada Kamis bahwa mereka telah mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Administratif Olahraga (TAD), berkaitan dengan pernyataan Tebas, yang juga menjabat sebagai wakil presiden Federasi Sepakbola Spanyol, yang di dalamnya ia membandingkan metode komunikasi media Real Madrid dengan mekanisme propaganda yang digunakan oleh Joseph Goebbels, menteri propaganda Jerman Nazi.

Unggahan yang Memicu Krisis

Perkara ini bermula pada Jumat lalu, ketika Tebas mengunggah komentar melalui akunnya di platform "X", yang di dalamnya ia mengkritik metode komunikasi yang diterapkan oleh klub kerajaan tersebut, dengan menyebut nama Goebbels, salah satu tokoh propaganda paling menonjol pada era rezim Nazi.

Perbandingan itu memicu kontroversi luas, sebelum Dewan Olahraga Tertinggi turun tangan atas inisiatifnya sendiri, dengan berlandaskan pada kewenangan hukumnya, dan meminta Pengadilan Administratif Olahraga untuk menentukan apakah pernyataan presiden La Liga tersebut mengandung indikasi telah dilakukannya pelanggaran olahraga yang berat.

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Kemungkinan Sanksi

Menurut "Sport", permohonan Dewan tersebut berlandaskan pada Pasal 76 ayat empat butir "b" undang-undang olahraga Spanyol nomor 10/1990, yang mengklasifikasikan tindakan terbuka dan nyata yang menyinggung martabat atau kehormatan olahraga ke dalam pelanggaran serius.

Dalam catatannya, Dewan merujuk pada yurisprudensi terdahulu Pengadilan Administratif Olahraga, berlandaskan pada putusan-putusan Mahkamah Agung Spanyol, yang mengaitkan konsep martabat dan kehormatan olahraga dengan keharusan menjaga kerangka interaksi yang beradab di dalam lingkungan olahraga, yang menuntut adanya saling menghormati antara orang-orang yang menduduki posisi berpengaruh di bidang ini.

Dewan menegaskan bahwa Pengadilan Administratif Olahraga merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan kewenangannya, yang berarti bahwa pelimpahan perkara ini bukanlah vonis dini terhadap Tebas, melainkan sebuah langkah untuk mengkaji apakah pernyataan-pernyataannya mengharuskan diambilnya tindakan disipliner berdasarkan undang-undang.