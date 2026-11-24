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Barcelona menuntut Florentino Perez, presiden Real Madrid, untuk menarik kembali pernyataannya terkait kasus Negreira. Kedua pihak akan bertemu di pengadilan di ibu kota Spanyol, Madrid, besok, Rabu, 25 November 2026, dalam sidang perdamaian yang mendahului kemungkinan diajukannya gugatan pidana.

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Menurut harian Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona dan Florentino Perez, atau para pengacara yang ditunjuk presiden Real Madrid itu, dijadwalkan hadir di pengadilan tepat pukul 09.40 pagi, di ruang sidang 1 dan 2 Pengadilan Madrid.

Sidang ini digelar menyusul pernyataan presiden Los Blancos terkait kasus Negreira, yang memicu kemarahan manajemen Barcelona hingga mengajukan pengaduan atas pernyataan tersebut.

Akar persoalan ini bermula dari konferensi pers yang digelar Florentino Perez pada 12 Mei lalu, serta wawancaranya dengan stasiun televisi "La Sexta" sehari kemudian.

Dalam kesempatan itu, presiden Real Madrid menyebut kasus Negreira sebagai "skandal terbesar dalam sejarah sepak bola", menuduh Barcelona melakukan korupsi, memperkaya wasit, dan diuntungkan oleh keputusan wasit, serta meragukan sejumlah gelar liga yang diraih tim Catalan tersebut.

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"Ini adalah kasus korupsi yang tidak ada bandingannya dalam sejarah sepak bola dunia," kata Perez. Ia menambahkan: "Barcelona selalu diuntungkan, tetapi ada tim-tim lain yang juga dirugikan."

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Ia melanjutkan: "Tidak dapat diterima bahwa sepak bola yang paling penting berada di bawah bayang-bayang korupsi yang didanai selama 20 tahun."

Presiden Real Madrid itu juga menambahkan: "Saya telah memenangi 7 gelar Liga Champions dan 7 gelar liga. Saya bisa saja memenangi 14 gelar liga, tetapi gelar-gelar lainnya dicuri dari saya."

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Dalam wawancara televisi tersebut, Florentino Perez kembali menyerang sistem perwasitan dan kasus Negreira dengan menyebut adanya "korupsi sistematis". Ia menegaskan: "Para wasit yang sama terus melakukan tindakan serupa secara terang-terangan."

Presiden Los Blancos itu melanjutkan pernyataannya: "Kami telah dirampok 16 atau 18 poin musim ini." Ia menambahkan: "Saya tidak datang ke sini agar sejumlah wasit memperkaya diri dengan uang Barcelona."

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Menanggapi pernyataan tersebut, presiden Barcelona, Joan Laporta, bersama tim hukum klub, pada 12 Juni lalu mengajukan permohonan sidang perdamaian sebagai langkah awal sebelum kemungkinan mengajukan gugatan pidana atas tuduhan pencemaran nama baik.

Melalui langkah ini, klub Catalan tersebut ingin memaksa Florentino Perez menarik kembali pernyataannya, yang dinilai tidak benar dan sangat merusak citra serta reputasi klub.

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Sidang perdamaian memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk berupaya mencapai kesepakatan sebelum beralih ke jalur pidana.

Jika tidak ada pencabutan pernyataan yang memuaskan, Barcelona memperingatkan akan mengajukan gugatan pidana terhadap presiden Real Madrid.

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Florentino Perez tidak diwajibkan hadir secara langsung dalam sidang perdamaian tersebut, karena ia cukup diwakili oleh pengacara atau kuasa hukumnya.