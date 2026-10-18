Televisi Real Madrid meningkatkan kritiknya terhadap Javier Tebas, presiden LaLiga, menjelang laga melawan Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu, dengan mempertanyakan pengaruhnya di dalam sistem sepak bola Spanyol dan melontarkan pertanyaan seputar hubungannya dengan penunjukan wasit serta pengelolaan kompetisi domestik, dalam serangan baru dari kanal resmi klub terhadap para pejabat sepak bola Spanyol.

Program "Hoy jugamos - Hari Ini Kami Bermain" membuka liputannya dengan komentar sarkastis yang menyasar Tebas, dengan latar belakang peristiwa sebelumnya, ketika pembawa acara mengatakan: "Sampai sekarang, Javier Tebas belum mengundurkan diri atas apa yang terjadi beberapa hari lalu," sebelum menambahkan bahwa tidak mundurnya presiden LaLiga, yang juga menjabat sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, merupakan hal yang sudah diperkirakan.

Di sisi lain, komentator Miguel Angel meningkatkan nada kritik, dengan menilai bahwa pemusatan pengaruh di tangan Tebas merupakan bahaya bagi sepak bola Spanyol. Ia mengatakan bahwa presiden LaLiga menduduki dua jabatan, dan menambahkan bahwa Tebas, menurut pandangannya, adalah pemilik pengaruh nyata di dalam federasi dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan penawaran dan apa yang terjadi di institusi tersebut.

Negreira di pusat serangan televisi Real Madrid

Program tersebut menghubungkan kritiknya terhadap Tebas dengan kasus Negreira, yang memicu kontroversi luas di sepak bola Spanyol, dengan mengutip pernyataan lama Jose Mourinho, mantan pelatih Real Madrid, untuk mengarahkan kritik terhadap situasi saat ini.

Komentator itu mengatakan: "Mourinho pernah bertanya dalam konferensi pers sebelumnya: 'Negreira tidak ada di sana, tetapi Tebas ada di LaLiga, dan Tebas ada di federasi'."

Bertolak dari pernyataan tersebut, pembawa acara melontarkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kaitan antara pengaruh Tebas dan penunjukan wasit, dengan mempertanyakan apakah hal itu bisa memengaruhi pengelolaan pertandingan-pertandingan yang dijalani Real Madrid dan Barcelona.