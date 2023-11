TONTON: "Tak Boleh Seperti Ini!" - Kelakuan 'Memalukan' Kapten Young Boys Bikin Jengkel Striker Manchester City Erling Haaland

Striker Manchester City Erling Haaland sampai geleng-geleng kepala melihat sikap kapten Young Boys minta tukar jersey di Liga Champions.

Man City bantai Young Boys

Kapten Young Boys ajak Haaland tukar jersey saat setengah main

Terlihat kecewa dan enggan

APA YANG TERJADI?

Erling Haaland menyumbang dua gol saat Manchester City mengamankan tiket 16 besar Liga Champions dengan membantai Young Boys 3-0. Striker Norwegia itu juga bertukar jersey saat turun minum dengan kapten Young Boys Mohamed Ali Camara, meski terlihat enggan dan kecewa padanya. Haaland juga terdengar berkata "tak boleh seperti ini (you can't do this)" sebelum memberikan jersey No.9-nya pada Camara.

SITUASINYA:

Komentator pertandingan mengecam sikap Camara yang meminta jersey sebelum laga berakhir. "100 persen tak bisa diterima," ucap eks-Rangers Ally McCoist di TNT Sports. "Itu memalukan."

Manajer Young Boys Raphael Wicky juga nampak tak senang dengan sikap anak asuhnya. "Saya tak melihat kejadiannya, saya baru tahu. Saya sekarang agak kaget. Di sisi lain, saya merasa itu tak ada pengaruhnya pada pertandingan, tetapi saya akan berbicara dengannya. Mungkin Erling yang memintanya," katanya.

"Pada akhirnya menurut saya itu tak memengaruhi performa tetapi saya akan berbicara pada sang pemain."

APA SELANJUTNYA?

Manchester City akan bertamu ke markas Chelsea di ajang Liga Primer Inggris, Minggu (12/11).