Erling Haaland menjadi perbincangan hangat berkat wawancara yang sangat unik mengenai Prancis

Erling Haaland menjadi sorotan berkat sebuah wawancara setelah pertandingan antara Norwegia dan Senegal (kemenangan 3-2). Penyerang tersebut memberikan jawaban yang sangat unik saat ditanya apakah negaranya sudah siap menghadapi Prancis.

Pada Senin malam hingga Selasa dini hari, Norwegia berhasil mengalahkan juara Piala Afrika dengan skor 3-2. Penyerang Manchester City itu menjadi bintang pertandingan dengan mencetak dua gol.

Pada pertandingan grup pertama di Piala Dunia ini, Norwegia mengalahkan Irak dengan skor 1-4. Dalam pertandingan tersebut, Haaland juga mencetak dua gol.

Berkat dua kemenangan tersebut, Norwegia telah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan, sehingga negara Skandinavia ini secara resmi lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia.

Pada pertandingan terakhir fase grup, Norwegia akan berhadapan langsung dengan Prancis untuk memperebutkan posisi juara grup. FOX Sports menanyakan Haaland mengenai prediksinya untuk pertandingan tersebut.

“Sejujurnya, saya tidak terlalu peduli. Kami sudah lolos dan pertandingan melawan Prancis itu tidak penting bagi saya. Mereka pasti akan mengalahkan kami dan kemudian memenangkan seluruh turnamen,” pungkasnya.