Kelas Itu Permanen! Nyatanya, Erling Haaland & Kylian Mbappe Masih Tertinggal Dari Cristiano Ronaldo Di 2023 Ini!

Di usia 38 tahun, kontribusi Ronaldo untuk klub dan negara masih lebih superior dibanding apa yang dilakukan Haaland dan Mbappe.

Ronaldo bikin brace kontra Bosnia

Membuatnya jadi topskor di 2023

Kalahkan Haaland dan Mbappe

APA YANG TERJADI? Sepasang gol dari Cristiano Ronaldo saat Portugal meluluhlantakkan Bosnia lima gol tanpa ampun di lanjutan kualifikasi Euro 2024 mengonfirmasi sang megabintang sebagai topskor di 2023 ini, mengalahkan seluruh pemain yang ada untuk level klub dan negara.

GAMBARAN BESAR: Erling Haaland dan Kylian Mbappe, dua pesepakbola yang diyakini akan menjadi GOAT berikutnya, nyatanya masih tertinggal dari Ronaldo untuk urusan siapa paling produktif di depan gawang.

Sepanjang 2023, striker Manchester City itu mengemas total 39 gol untuk klub dan negara, sementara superstar PSG tersebut memiliki koleksi 35 gol. Keduanya berada di bawah Ronaldo yang kini mencatatkan total 40 gol untuk Al Nassr dan Portugal.

Puja-puji semakin menyelimuti Ronaldo lantaran dia masih melakukan hal tersebut saat usianya sudah menginjak 38 tahun! Para fans kemudian mencuit satu ungkapan paling terkenal di sepakbola: "Form is temporary, but class is permanent (performa itu sementara, tapi kelas itu permanen)."

APA SELANJUTNYA? Setelah milestone ini, Ronaldo akan kembali fokus untuk Al Nassr di ajang liga dengan menghadapi Damac pada 21 Oktober mendatang, berupaya kembali menambah pundi-pundi golnya demi menutup tahun 2023 lebih sempurna.