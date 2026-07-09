Erik ten Hag memberikan sinyal yang sangat jelas kepada KNVB yang sedang mencari arah

Erik ten Hag tidak akan menjadi pelatih kepala baru tim nasional Belanda. Pria asal Haaksbergen itu telah mengklarifikasi hal tersebut kepada surat kabar Algemeen Dagblad pada hari Kamis.

Ten Hag secara resmi mulai menjabat sebagai direktur teknis FC Twente pada musim panas ini. Pria berusia 56 tahun asal Twente ini, yang pernah mencuri perhatian sebagai pelatih terutama saat membela Ajax, tidak berencana untuk meninggalkan jabatannya di De Grolsch Veste.

"Saya tidak tersedia," kata Ten Hag di Tegelen, tempat FC Twente saat ini sedang mempersiapkan diri menjelang dimulainya musim baru.

"Saya secara sadar memilih langkah ini. Saya akan fokus pada hal ini selama dua tahun ke depan. Saya merasa nyaman di sini dan ingin membantu klub ini berkembang lebih jauh," kata Ten Hag kepada AD.

KNVB sedang mencari pelatih timnas baru setelah kegagalan di babak 32 besar melawan Maroko. Ronald Koeman memutuskan untuk mundur setelah kekalahan dalam adu penalti di Piala Dunia.

Siapa yang dianggap KNVB sebagai kandidat impian utama masih belum jelas. Namun, Sky Sport Jerman melaporkan pekan ini bahwa asosiasi sepak bola Belanda sedang melakukan pembicaraan dengan Arne Slot.

Pelatih PSV, Peter Bosz, telah lama menunjukkan minat untuk menjadi pelatih tim nasional, namun belum jelas apakah ia masih memikirkan hal tersebut setelah memperpanjang kontraknya di Eindhoven.

Bosz baru-baru ini ditanya mengenai posisi pelatih tim nasional, dan baik kepada ESPN maupun NOS, ia mengelak dari pertanyaan tersebut. Sarina Wiegman juga baru-baru ini disebut-sebut sebagai kandidat.