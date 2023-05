Tumben, Erik Ten Hag Malah Beri Libur Para Bintang Manchester United Usai 2 Kekalahan Beruntun

Jika sebelumnya Erik ten Hag menggunakan cara-cara 'cadas' dengan menghukum pemainnya berlari berkilometer, kini dia gunakan pendekatan 'lunak'.

Erik ten Hag dilaporkan memberi para bintang Manchester United libur dua hari untuk istirahat dan pemulihan menyusul padatnya jadwal tim dalam beberapa bulan terakhir.

Para penggawa The Red Devils disebut kelelahan saat memainkan laga tandang kontra West Ham yang berakhir dengan kekalahan, ditandai blunder David de Gea yang menghadiahi satu-satunya gol di laga itu oleh Said Benrahma, membuat The Hammers kini unggul tujuh poin dari zona degradasi.

Sebelumnya sang manajer bersikap 'cadas' dengan menghukum para pemainnya yang berkinerja buruk untuk berlari hingga berkilometer saat sesi latihan tim menyusul pembantaian Brentford 4-0 di awal-awal musim ini.

Sekarang, juru taktik Belanda itu mengadopsi pendekatan yang lebih rileks menyusul dua kekalahan beruntun di Liga Primer dan membiarkan timnya memiliki waktu 48 jam untuk mengisi ulang tenaga mereka. Demikian klaim The Athletic.

Jadwal padat memaksa mereka memainkan sembilan pertandingan sepanjang April, di mana ten Hag berusaha menavigasi skuadnya di ajang Liga Primer, Piala FA dan Liga Europa.

Performa menurun sejalan dengan beban fisik yang meningkat, dengan Man United tampak kesulitan di depan gawang setelah hanya mencetak tiga gol open play dari enam laga terakhirnya di seluruh kompetisi.

Ten Hag akan menggunakan rehat di pekan ini demi fokus untuk merancang game-plan untuk melewati hadangan Wolves di Old Trafford Sabtu akhir pekan ini, di mana Man United membutuhkan tiga poin atau terlempar dari persaingan empat besar.

Manajer 53 tahun itu mengakui setelah kekalahan di London Stadium bahwa dia ingin para pemainnya meraih kembali 'energi mereka' sebelum mereka memulai empat pertandingan sisa musim ini.