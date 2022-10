Bikin Pemain Saling Tunjuk! Cara 'Out Of The Box' Erik Ten Hag Gali Potensi Manchester United

Seperti ketika kalah di dua laga awal. Usai dibantai Man City, Erik ten Hag melakukan pendekatan 'out of the box' ke pemain dan hasilnya gemilang.

Manajer Manchester United Erik ten Hag selalu punya cara elegan ketika mengevaluasi para pemainnya saat hancur lebur di kaki Manchester City. Sebagaimana diketahui, di laga derby Manchester, Man United dilululantakkan sang rival abadi 6-3, ditandai dengan hat-trick Erling Haaland dan Phil Foden. Hari Senin selepas pertandingan itu, menurut The Sun, ten Hag kembali mengumpulkan para pemainnya bukan untuk berlatih, tetapi menggelar meeting darurat seperti sebelumnya saat klub mengalami kekalahan di dua laga awal. Namun kali ini, ten Hag lagi-lagi punya pendekatan yang berbeda. Sebuah sumber di Man United membeberkan bagaimaan ten Hag mengeluarkan emosi para pemainnya hingga akhirnya mampu merespons dengan raihan dua kemenangan beruntun: menaklukkan Omonia 3-2 dan Everton 2-1. "Ten Hag meminta setiap pemain satu per satu untuk mengungkapkan kesalahan mereka ke pemain yang lain," kata sumber itu. "Beberapa pemain menyalahkan yang lain karena gagal menutupi [celah yang bikin Man City cetak gol], yang memicu debat besar-besaran," lanjutnya. "Satu pemain memberitahu yang lain agar 'berkonsentrasilah pada tugas Anda sendiri!'," sebut sumber itu. "Ketegangannya cukup tinggi, tapi semua berjalan lancar. Ten Hag secara aktif melecut [agar saling mengungkap unek-unek di antara pemain]." Sumber itu menambahkan: "Erik ingin para pemain menjadi marah. Itu jujur dan berjalan panas, dan itulah yang ingin dilihat sang manajer." "Anda akan terkejut jika dia tidak melecutnya [para pemain]. Dia ingin mereka memiliki semangat juang itu," tutup sumber tersebut. Kemenangan atas Everton akhir pekan kemarin berarti Man United telah mengukir lima kemenangan dari delapan pertandingan Liga Primer, di mana mereka menghuni urutan kelima klasemen sementara, terpaut satu poin dari zona empat besar dan sembilan angka dari puncak klasemen. Pilihan Editor FA Investigasi Laga Arsenal Vs Liverpool, Ada Apa?

The Yellow Wall: Kedahsyatan Tembok Bising Dortmund

Salah Mejan, Trent Ambyar - Neraka Liverpool Makin Hari Makin Jadi!

Perih.. Indonesia Resmi Gagal Ke Piala Asia U-17 Karena Kurang Sebiji Gol

Mengapa Gol Rashford Vs Everton Dianulir VAR?