Erik ten Hag ingin mendatangkan pesaing bagi Wout Weghorst dari PSV

Kini setelah Wout Weghorst resmi pindah ke FC Twente, Sam Lammers ingin segera hengkang dari klub tersebut. Menurut laporan De Telegraaf, direktur teknis Erik ten Hag berencana mendatangkan penggantinya dari PSV.

Sabtu pagi, Twente mengumumkan transfer Weghorst kepada publik. Penyerang asal Borne itu menandatangani kontrak selama dua musim di Grolsch Veste.

Menanggapi hal tersebut, Lammers telah mengambil keputusan dan ingin hengkang dari Enschede. Ia memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 dan Twente bersikap terbuka terhadap kemungkinan penjualan.

Ten Hag ingin mendatangkan pesaing baru bagi Weghorst dari PSV. Direktur teknis tersebut mengincar Jesper Uneken untuk memperkuat lini serang.

Jesper Uneken adalah putra dari Peter Uneken, yang saat ini menjabat sebagai pelatih kepala di VVV-Venlo. Penyerang berusia 21 tahun ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 di Eindhoven.

Musim lalu, ia dipinjamkan oleh PSV ke RKC Waalwijk. Di klub tersebut, ia mencetak 14 gol dan memberikan 6 assist dalam 35 pertandingan di Keuken Kampioen Divisie.







