Erik Ten Hag Ke Maguire: Kalau Di Timnas Bisa Jadi Bek Terbaik, Mbok Ya Di Man United Juga Harusnya Gacor!

Ten Hag akui tak pernah mengesampingkan Maguire, tapi dia juga meminta agar sang bek mereplikasi penampilan gacor dia ketika di timnas untuk MU.

Manajer Erik ten Hag mendorong bek Harry Maguire untuk tampil sama gacornya ketika dia berseragam timnas Inggris saat bermain untuk Manchester United.

Ten Hag menegaskan, dirinya sama sekali tak mendesak eks bintang Leicester City itu enyah dari Old Trafford, tetapi dia harus membuktikan bahwa dirinya adalah bek berkualitas sebagaimana yang ditunjukkan dia saat bertugas untuk The Three Lions.

Maguire santer dispekulasikan bakal angkat kaki dari Theatre of Dreams di bursa transfer musim panas ini, dengan West Ham United digadang-gadang bakal jadi destinasi berikutnya sang defender.

Ten Hag memberi pilihan bahwa jika Maguire merasa dirinya tidak cukup memiliki kepercayaan diri untuk kembali tampil buat Man United, lebih baik dirinya memang mencari klub baru. Tapi bukan berarti tan Hag mengusirnya.

"Dia punya kemampuan untuk menjadi bek tengah kelas kakap," tutur ten Hag kepada reporter.

"Dia itu bek terbaik untuk timnas Inggris, jadi kenapa dia juga tidak menjadi yang terbaik untuk Manchester United?" ten Hag menantang Maguire agar bisa menjadi bek yang lebih baik lagi di musim baru.

"Namun, dia harus membuktikan itu. Ketika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bertarung, maka dia harus angkat kaki, dia harus membuat keputusan," katanya lagi.

"Meski begitu, saya senang dia ada di sini," pungkas eks juru taktik Ajax tersebut.