Erick Thohir & Ferry Paulus Apresiasi Suksesnya Cendrawasih Karsa Media Cup 2026

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TVRI memastikan gelar juara Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 setelah menaklukkan iNews.id dengan skor telak 4-0 dalam babak final di ASIOP Stadium, Jakarta, Kamis, (5/11) sore WIB.

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Trofi ini menjadi yang kedua bagi TVRI dalam lima edisi penyelenggaraan Media Cup setelah gelar pertama pada 2022 yang menjadi edisi perdana turnamen tersebut.

Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik SCTV yang mengalahkan Detik.com 4-2. Adapun Trans7 mendapatkan penghargaan sebagai Tim Fair Play dalam turnamen yang digelar selama tiga hari pada 3-5 November 2026 tersebut.

Rizky Aldiyansyah dari TVRI terpilih sebagai kiper terbaik, sedangkan pencetak gol terbanyak diberikan kepada Devandra dari Detik.com yang mengemas delapan gol. Sementara, Hendriyawan dari TVRI menjadi pemain terbaik.

PSSI Pers

Peran Sponsor & Peserta

Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 merupakan program tahunan PSSI Pers yang mempertemukan insan media melalui olahraga mini soccer.

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Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 terselenggara berkat dukungan Cendrawasih Karsa sebagai sponsor utama, bersama PSSI, I.League, Mitra Orphys, Pertamina, Se'Indonesia, Mills, ASIOP Stadium, Kelme, Little Japan, Persipura Jayapura, Datascrip Canon, NOC Indonesia, Maybank, Akademi Sepak Bola Garudayaksa, Joyday, Persija Jakarta, Arema FC, Binna Banua, Ortuseight, dan Aqua.

Pada edisi kelima ini, sebanyak 16 media ambil bagian meliputi SCTV, SKOR, CNN Indonesia, ANTV, tvOne, RTV, TVRI, Detik.com, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, ANTARA, iNews.id, Garuda TV, dan BTV.

PSSI Pers

Apresiasi Ketum PSSI

Ketua PSSI, Erick Thohir, turut menghadiri penutupan Cendrawasih Karsa Media Cup 2026. Ia juga tidak segan memberikan apresiasi bagi turnamen yang diketuai Nizar Galang tersebut.

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"Bagus. Memastikan para media olahraga sehat. Karena dalam meliput kan kadang-kadang tidak ada waktunya. Sudah begitu, dikejar-kejar tenggat waktu. Jadi, kesehatan penting, dan juga akrab. Kalau saya lihat, media tidak saling menyerang, kan? Yang satu menjelekkan yang satu, kayaknya tidak. Kalau ini akrab karena semua ada check and balance," ujar Erick.

"Saya mengapresiasi, event ini harus bergulir terus. Apalagi, baru saja ada pemecahan rekor, juara bertahan dikalahkan oleh juara baru. Mudah-mudahan tahun depan ada juara baru lagi. Saya berharap tentu kami juga terus berkesinambungan antara PSSI, liga, dan semua rekan-rekan media. Kritik dan saran selalu terbuka karena kita bagian dari dunia olahraga, dunia sepak bola yang harus terus bersahabat, tetapi juga terus menjaga kredibilitas agar sepak bola kita terus maju," katanya.

PSSI Pers

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Saran Ferry Paulus

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, juga menyampaikan pandangannya mengenai peran media dalam membangun komunikasi antara industri sepak bola dan masyarakat luas.

"Media merupakan salah satu pionir sebagai penghubung komunikasi kita dengan khalayak ramai. Saya melihat media ini juga selalu sangat konstruktif. Kalau di dalamnya ada dinamika yang lain, itu bagian dari dinamika media. Namun, yang jauh lebih penting sebenarnya adalah ajang silaturahmi," kata Ferry.

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"Jadi, hal-hal seperti ini baik. Kemudian, tadi Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa media yang baik juga harus memiliki wujud kesehatan. Kalau ada pertandingan seperti ini, paling tidak ada faktor fair play yang dijunjung. Kalau ada fair play, tentunya juga ada aspek kesehatan yang diusung. Jadi, bagus sekali dan harus terus dilaksanakan. Kalau perlu, digelar lebih besar dan lebih luas lagi supaya eksposur serta partisipasinya semakin banyak dan luas," tambahnya.

Kepuasan Sponsor Utama

Corporate Services Cendrawasih Karsa, Tigor Shalom Boboy, mengungkapkan kepuasannya terhadap pelaksanaan turnamen yang berjalan selama tiga hari tersebut.

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"Sebagai sponsor, tentunya kami sangat senang dan puas melihat event ini berjalan dengan lancar dan baik. Selamat kepada para pemenang, juga kepada semua tim peserta. Kelihatannya, mereka menikmati turnamen ini dan kami berharap ke depannya ada perbaikan untuk turnamen ini dari sisi jadwal. Mungkin karena dalam waktu tiga hari ini, masa pemulihan bagi beberapa teman-teman cukup terbatas," ucap Tigor.

"Namun, secara keseluruhan, semua berjalan dengan baik dan lancar. Teman-teman panitia juga sudah menjalankan tugas dengan baik. Selamat untuk semuanya," tuturnya.

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Keberhasilan penyelenggaraan edisi kelima ini sekaligus melanjutkan agenda tahunan PSSI Pers dalam mempererat hubungan antarmedia melalui kegiatan olahraga, dengan tetap mengedepankan nilai kebersamaan, kesehatan, dan sportivitas.

PSSI Pers

Daftar Penghargaan Cendrawasih Karsa Media Cup 2026