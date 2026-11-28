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Eric Maxim Choupo-Moting dikabarkan terbuka untuk kembali ke Bayern Munich. Hal itu terungkap dalam episode terbaru podcast Bild, 'Bayern Insider'.

Menurut podcast tersebut, penyerang berusia 37 tahun itu bisa membayangkan kembali mengenakan seragam klub tersukses di Jerman tersebut selama setengah tahun. Rumor mengenai kemungkinan itu belakangan beredar karena Bayern saat ini menghadapi masalah besar terkait ketersediaan pemain di lini serang.

Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Michael Olise, dan Jamal Musiala tengah absen karena cedera, sehingga sebagian besar pemain lini serang Bayern tidak tersedia. Mereka sangat membutuhkan pengganti, terutama di posisi penyerang tengah.

Saibari lebih dulu mengalami robekan ligamen sindesmosis dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund pada akhir Oktober dan masih akan absen selama berbulan-bulan . Cedera yang sama kemudian dialami Kane, yang sejatinya tak tergantikan, dalam laga Jumat malam melawan 1. FC Köln. Gnabry juga absen sejak pertandingan melawan Dortmund akibat cedera otot dan baru akan kembali setelah akhir tahun. Olise, yang mengalami memar, dan Musiala, yang kembali mengalami robekan serat otot, menjadi nama terbaru dalam daftar cedera.

Getty Images

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Apa kata Max Eberl soal kemungkinan merekrut Eric Maxim Choupo-Moting?

Dalam situasi ini, Choupo-Moting disebut sebagai salah satu calon pengganti, antara lain karena Bayern tidak akan menanggung risiko besar jika merekrutnya. Kontrak pemain Jerman-Kamerun itu bersama klubnya, Red Bull New York, berakhir pada akhir tahun, sehingga ia bisa didatangkan tanpa biaya transfer. Pemain yang telah tampil 76 kali untuk tim nasional Kamerun itu pindah ke MLS setelah hampir setengah tahun tanpa klub, menyusul berakhirnya kontraknya bersama Bayern pada musim panas 2024.

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Selama membela Bayern dari 2020 hingga 2024, Choupo-Moting menjadi favorit suporter dan rekan-rekan setimnya. Setidaknya hingga perpanjangan kontraknya pada 2023, ia juga tampil meyakinkan sebagai pelapis Robert Lewandowski .

Meski kekurangan pemain, para petinggi Bayern hingga saat ini belum banyak berkomentar soal perekrutan pemain pada bursa transfer musim dingin. Sebelum laga Liga Champions melawan Lille, direktur olahraga Max Eberl mengatakan ketika ditanya langsung tentang kemungkinan merekrut Choupo-Moting : "Kami akan mempertimbangkan dengan sangat cermat apakah perlu mengambil langkah. Namun, saat ini hal itu benar-benar tidak sedang kami pertimbangkan, karena para pemain yang ada di sini akan membantu kami dalam tujuh pertandingan berikutnya, dan kami percaya kepada mereka 100 persen."

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Apakah kembalinya Eric Maxim Choupo-Moting ke Bayern ide yang bagus?

Mantan petinggi klub Oliver Kahn juga skeptis terhadap perekrutan pemain pada bursa transfer musim dingin oleh Bayern. "Mainkan para pemain muda sekarang! Kini mereka harus menunjukkan kemampuan mereka, sesuai dengan tuntutan mereka sendiri. Kini mereka harus belajar berenang di level ini," katanya dalam acara Sky 'Triple – der Hagedorn-Fußballtalk'.

Menurutnya, Bayern "sama sekali tidak boleh bertindak gegabah". "Saya terus mendengar orang berkata: Sekarang mereka harus merekrut pemain pada bursa transfer musim dingin. Para pengambil keputusan tahu betul siapa yang akan kembali dan kapan, serta apakah itu benar-benar diperlukan. Pertanyaannya juga selalu: Apa yang tersedia di pasar? Adakah pemain yang bisa meningkatkan kualitas Bayern, atau justru tidak mudah menemukan pemain untuk melengkapi skuad pada musim dingin?" ujar Kahn.