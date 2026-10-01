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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Era pasca-Ronaldo dimulai: Leao pimpin lini serang Portugal menghadapi Denmark

Portugal
Denmark vs Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
Portugal
Denmark

Untuk pertama kalinya dalam 23 tahun tanpa Cristiano

Tim pelatih timnas Portugal, yang dipimpin Jorge Jesus, mengumumkan susunan pemain resmi yang akan diturunkan dalam laga yang dinanti melawan Denmark, pada pertandingan pertama timnas setelah krisis menggemparkan yang ditandai dengan kepergian kapten bersejarah Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan timnas.

Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di tubuh timnas Portugal setelah kapten bersejarah Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas secara mendadak, menjelang laga yang dinanti melawan Denmark di UEFA Nations League, sekaligus mengakhiri hubungan selama 23 tahun dengan kostum negaranya.

Lini depan dipimpin oleh Goncalo Ramos, penyerang Paris Saint-Germain, yang masuk sebagai starter untuk menggantikan absennya Ronaldo, dengan dukungan dari duet cepat Rafael Leao dan Pedro Neto, sementara Bruno Fernandes memimpin lini tengah bersama Vitinha dan Ruben Neves.

Timnas Portugal mengandalkan ketangguhan Ruben Dias dan Nuno Mendes di lini belakang, serta penjaga gawangnya yang bersinar Diogo Costa, demi melewati dampak krisis sang kapten dan meraih hasil positif menghadapi timnas Denmark yang keras kepala.

Berikut susunan pemain Portugal untuk menghadapi Denmark pada pekan ini:

Penjaga gawang: Diogo Costa.

Pertahanan: Joao Cancelo - Ruben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Lini tengah: Vitinha - Ruben Neves - Bruno Fernandes.

Lini depan: Pedro Neto - Rafael Leao - Goncalo Ramos.


Sementara itu, susunan pemain timnas Denmark adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mads Hermansen.

Pertahanan: Joachim Andersen - Oliver Provstgaard - Joakim Maehle - Rasmus Nissen Kristensen.

Lini tengah: Pierre-Emile Hojbjerg - Morten Hjulmand - Mikkel Damsgaard.

Lini depan: Adam Daghim - Mohamed Daramy - Rasmus Hojlund.




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