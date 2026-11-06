Atlético Madrid kini tidak lagi hanya memikirkan untuk mengamankan posisi penjaga gawang pada musim ini, tetapi mulai merencanakan tahap pasca-Jan Oblak, kiper asal Slovenia yang telah mendekati fase-fase akhir kariernya bersama tim, di tengah langkah-langkah awal untuk menemukan calon penggantinya. Klub Spanyol tersebut telah menempatkan dua talenta muda di bawah pengawasan, satu dari Argentina dan satu lagi dari Jerman, dalam rangka mencari kiper yang memadukan bakat dan pengalaman masa depan.

Posisi penjaga gawang menjadi salah satu titik kekuatan paling menonjol di Atlético Madrid selama beberapa tahun terakhir. Sejak bergabungnya Oblak pada musim panas 2014, dan sebelumnya Thibaut Courtois selama tiga periode masa peminjamannya, tim terbiasa mengandalkan kiper-kiper kelas atas. Kiper Slovenia itu berhasil meraih penghargaan Zamora sebanyak enam kali, menjadikannya kiper peraih penghargaan tersebut terbanyak dalam sejarah sepak bola Spanyol.

Meski banyak kiper silih berganti memperkuat tim, hanya segelintir dari mereka yang berhasil menyaingi Oblak untuk posisinya, dan yang paling menonjol adalah Miguel Ángel Moyà serta Juan Musso, yang menjalani musim ketiganya bersama klub, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "AS".

Namun Atlético mulai memikirkan masa depan, terlebih karena Oblak berusia 33 tahun, dan kontraknya berakhir pada Juni 2028. Oleh karena itu, tim pelatih mencari kiper muda yang mampu belajar di bawah kepemimpinan sang kiper Slovenia pada musim pertamanya, sebelum menjadi pilihan utama pada tahun-tahun berikutnya.

Santiago Beltrán: Sang Talenta Argentina

Nama Santiago Beltrán, penjaga gawang River Plate berusia 22 tahun, muncul sebagai salah satu kandidat paling menonjol untuk menggantikan Oblak. Kiper Argentina itu menarik perhatian sepanjang tahun 2026, setelah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim nasional senior yang diasuh Lionel Scaloni.

Nilai pasarnya mencapai sekitar 11 juta euro menurut situs Transfermarkt, sementara kontraknya dengan River Plate berlaku hingga tahun 2027, dan memuat klausul penalti senilai 25 juta euro. Meski klub Argentina itu berupaya memperbarui kontraknya selama beberapa bulan terakhir, hingga kini belum tercapai kesepakatan.

Beltrán menarik minat sejumlah klub besar Eropa, yang paling menonjol adalah Juventus, Inter Milan, dan Atlético Madrid, yang telah mengirim para pemandu bakatnya untuk mengamatinya secara dekat selama beberapa pekan terakhir.

Kiper muda itu memiliki tinggi 1,91 meter, dan menonjol dengan kekuatan fisik serta kecepatan refleksnya, selain kepiawaiannya dalam menghadapi bola-bola udara dan tendangan penalti, di samping kepribadiannya yang kuat dan kemampuannya mengatasi tekanan.

Kemampuan-kemampuan ini membuatnya disamakan dengan rekan senegaranya, Emiliano Martínez, berkat kehadirannya yang kuat dan kepercayaan dirinya yang besar di dalam lapangan. Kepemilikannya atas kewarganegaraan Italia juga menjadi keunggulan tambahan, karena ia tidak akan mengisi tempat dalam daftar pemain non-Eropa.

Beltrán diperkirakan akan mendapatkan kesempatan baru bersama tim nasional Argentina selama jeda internasional saat ini, bersama Martínez dan Musso, dalam sebuah langkah yang mencerminkan besarnya apresiasi yang ia terima di negaranya.

Dennis Seimen: Opsi Jerman

Minat Atlético Madrid tidak terbatas pada Beltrán, karena klub juga memantau penjaga gawang muda Jerman, Dennis Seimen, yang berusia 20 tahun, dan yang menunjukkan indikasi menjanjikan selama penampilannya di Liga Jerman.

Seimen hanya tampil satu kali di Liga Champions Eropa musim ini, dan itu justru menghadapi Atlético Madrid, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di Stuttgart.

Setelah mengawali musim dengan terganggu cedera, kiper pinjaman dari Paderborn itu berhasil memantapkan dirinya sebagai pilihan utama selama empat pekan terakhir Liga Jerman.

Seimen memiliki tinggi 1,92 meter, dan nilai pasarnya mencapai sekitar 10 juta euro menurut situs Transfermarkt. Ia juga memiliki postur fisik yang kuat, piawai menghadapi umpan silang, selain memiliki refleks yang cepat.

Seimen merupakan salah satu kiper tim nasional Jerman U-21, sementara Atlético Madrid terus memantau perkembangannya secara dekat, sebagai persiapan untuk menentukan sejauh mana kemampuannya menggantikan Oblak di masa depan.

Dengan demikian, tampaknya Atlético memang telah mulai merancang gambaran tahap pasca-kiper Slovenia itu, dengan menempatkan Beltrán dan Seimen dalam perhitungannya, sembari menanti penentuan nama yang paling cocok untuk menjaga gawang tim selama tahun-tahun mendatang.