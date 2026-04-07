Enzo Fernández menyatakan perang terhadap Chelsea demi Real Madrid

Gelandang internasional Argentina, Enzo Fernández, bersikeras untuk hengkang dari Chelsea pada musim panas mendatang.

Pelatih Chelsea, Liam Rossiner, mengumumkan pada Jumat lalu bahwa Fernandez tidak masuk dalam skuad untuk menghadapi Port Vale di Piala FA dan Manchester City di Liga Premier Inggris, dengan alasan pernyataan terbaru sang pemain yang dianggap pelatih telah "melampaui batas".

Pemain berusia 25 tahun itu memicu spekulasi mengenai masa depannya bersama The Blues, setelah ia menjawab pertanyaan dari saluran "Luzo TV" mengenai kota Eropa mana yang ia sukai untuk tinggal, dengan mengatakan: "Saya selalu mengatakan kepada istri saya bahwa jika saya harus memilih kota di Eropa untuk tinggal, saya sangat menyukai Madrid karena gaya hidupnya mirip dengan Buenos Aires dalam segala hal".

Menurut program "El Chiringuito" Spanyol, Enzo tidak hanya akan memberi isyarat tentang kepindahannya ke Real Madrid pada musim depan, tetapi ia akan mengambil sikap yang tegas.

Program Spanyol tersebut menyebutkan bahwa Enzo akan mengajukan permohonan resmi untuk hengkang dari Chelsea pada musim panas mendatang, guna membantu memperlancar kepindahannya ke Real Madrid.

"El Chiringuito" menjelaskan bahwa hambatan utama akan terletak pada jumlah yang diminta Chelsea untuk menyetujui kepergian Enzo, yang bisa mencapai 150 juta euro.

Program Spanyol tersebut juga mengungkapkan bahwa Real Madrid mungkin akan menunda kesepakatan hingga minggu terakhir bulan Agustus untuk menekan Chelsea agar menurunkan harga.



