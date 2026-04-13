Enrique tidak diwajibkan untuk "mengulangi keputusan" sebelum menghadapi Liverpool

Dalam suasana yang relatif tenang, Paris Saint-Germain bersiap menghadapi laga penentuan melawan Liverpool di Stadion Anfield, di tengah antisipasi besar terhadap apa yang akan terungkap dari perjalanan tim ini di kompetisi Eropa.

"PSG" akan bertandang ke markas "The Reds" besok, Selasa, dengan membawa keunggulan kemenangan 2-0 dari leg pertama, dalam pertandingan yang diharapkan dapat memastikan lolosnya tim asal Paris ini ke babak semifinal.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" menegaskan bahwa akhir pekan lalu tidak ada perkembangan signifikan di markas klub Paris tersebut, menjelang keberangkatannya ke Inggris.

Tim yang dilatih oleh Luis Enrique ini hampir memastikan lolos ke semifinal Liga Champions, setelah menang 2-0 atas Liverpool pada leg pertama di Paris.

Pasukan Enrique akan melanjutkan latihan hari ini, Senin, di Stadion Anfield, sebagai persiapan untuk pertandingan leg kedua yang dijadwalkan besok, Selasa, di perempat final turnamen Eropa tersebut.

Surat kabar tersebut memperkirakan bahwa susunan pemain Paris akan menyaksikan kembalinya pemain penting, di mana Bradley Barcola tampaknya siap bergabung dengan skuad setelah pulih dari cedera pergelangan kaki kanan yang dialaminya selama pertandingan melawan Chelsea (3-0) pada 17 Maret lalu.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa persiapan ini berlangsung dalam kondisi yang relatif ideal bagi Luis Enrique, yang untuk pertama kalinya musim ini dapat mengandalkan susunan pemain inti yang sama dalam dua pertandingan berturut-turut.

Dilaporkan bahwa hal ini disebabkan oleh keputusan Federasi Sepak Bola Prancis untuk menunda pertandingan tim di liga domestik melawan Lens, yang semula dijadwalkan pada Sabtu lalu, hingga 13 Mei mendatang.

Paris Saint-Germain turun dalam pertandingan leg pertama dengan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Matvey Savonov.

Pertahanan: Achraf Hakimi - Marquinhos - Willian Pacho - Nuno Mendes.

Gelandang: Zaire-Emery - João Neves - Vitinha.

Penyerang: Dembélé - Khvicha Kvaratskhelia - Désiré Doué.