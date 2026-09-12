Enrique soal kritik terhadap bintangnya: Lihatlah Dembele dan Barcola

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, berupaya membela bek asal Ukraina miliknya, Illia Zabarnyi, dengan menegaskan bahwa kritik yang diarahkan kepada para pemain adalah hal yang wajar di klub sebesar klub Prancis tersebut.

Enrique berbicara dalam konferensi pers, Sabtu hari ini, sebelum menghadapi Brest besok Minggu, dalam lanjutan kompetisi Liga Prancis. Ia menerima sebuah pertanyaan seputar kritik yang dilayangkan kepada Zabarnyi, yang menjalani musim keduanya bersama Paris Saint-Germain setelah kepindahannya ke tim tersebut pada musim panas 2025 dengan nilai lebih dari 60 juta euro.

Zabarnyi turun sebagai starter untuk kali kedua musim ini saat menghadapi Slovan Bratislava, Rabu lalu, di Liga Champions Eropa, yang berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain 6-1.

Enrique mengatakan, sebagaimana dikutip jaringan RMC: "Kritik? Itu hal yang wajar. Jika kalian mengingatnya, ini normal. Ketika kau berada di klub seperti Paris Saint-Germain, akan selalu ada kritik."

Ia menambahkan: "Bahkan jika kau menang 6-1, kau akan tetap menemukan kritik terhadap para pemain. Sangat positif bila ada hiruk-pikuk semacam ini, karena itu berarti kami berada di klub besar."

Enrique mengungkit contoh-contoh sebelumnya

Pelatih asal Spanyol itu tidak hanya membela Zabarnyi, tetapi juga menyebut sejumlah pemain Paris Saint-Germain yang pernah menerima kritik pada periode-periode sebelumnya, sebelum akhirnya meraih kesuksesan besar bersama tim.

Ia menjelaskan: "Saya ingat kritik yang diterima Barcola, Dembele, Doue, dan tentu saja Luis Enrique," sambil merujuk pada dirinya sendiri.

Ia melanjutkan: "Ini normal. Saya rasa hal ini memang berjalan seperti itu. Kita harus menghargai kenyataan bahwa kami adalah salah satu klub terbaik di dunia. Saya sangat senang dengan skuad tim saya."

Zabarnyi tampil dalam 37 pertandingan bersama Paris Saint-Germain sepanjang musim pertamanya bersama tim di seluruh ajang, namun ia belum berhasil mengamankan tempat starter permanen di jantung pertahanan, di tengah persaingan dengan Marquinhos dan Willian Pacho.

Awal yang sulit bagi Paris

Pernyataan Enrique muncul di saat Paris Saint-Germain tengah menjalani awal yang tersendat di Liga Prancis, setelah hanya meraih dua poin dalam tiga pekan pertama.

Tim itu kalah dari Lens di Piala Super, dalam pertandingan yang dimulai Zabarnyi sebagai starter, sebelum bek asal Ukraina tersebut duduk di bangku cadangan pada laga-laga liga melawan Monaco, yang berakhir dengan kekalahan Paris 1-2, serta melawan Lille dan Rennes, yang keduanya berakhir imbang 2-2.

Zabarnyi hingga kini belum tampil dalam satu pun pertandingan Liga Prancis musim ini, meskipun ia turun sebagai starter saat menghadapi Slovan Bratislava di Liga Champions.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

