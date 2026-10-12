Pelatih Paris Saint-Germain asal Spanyol, Luis Enrique, menolak untuk berpuas diri dengan apa yang telah ia raih bersama klub Prancis tersebut, dan menegaskan bahwa setiap keberhasilan yang dicapainya membawa tanggung jawab baru.

Paris Saint-Germain sedang bersiap menghadapi laga sulit di luar markasnya melawan Manchester City, Rabu malam, pada pekan kedua babak pertama Liga Champions Eropa.

Enrique berkata dalam wawancara dengan kanal Paris Saint-Germain: "Saya telah memperpanjang kontrak, dan sekarang saya memiliki tekanan yang lebih besar untuk membuktikan bahwa saya siap melanjutkan dan bahwa saya ingin meraih lebih banyak gelar bersama Paris Saint-Germain."

Ia menambahkan, seperti dikutip jaringan "Foot Mercato": "Saya tidak menjadi lebih tenang atau lebih santai hanya karena orang-orang mengatakan kepada saya bahwa mereka sangat bahagia."

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Ia melanjutkan: "Sebagai pelatih, tetap menjadi kesenangan bagi saya untuk mengetahui bahwa pekerjaan saya telah membuahkan hasil bagi orang-orang, dan bisa berbagi momen-momen yang menyentuh itu bersama mereka dan keluarga mereka. Saya harus membuktikan bahwa saya layak mendapat kepercayaan yang diberikan kepada saya."

Mantan pelatih Barcelona itu memuji presidennya, Nasser Al-Khelaifi, dan direktur olahraganya, Luis Campos, serta memanfaatkan kesempatan media ini untuk menjelaskan alasan di balik kesuksesannya.

Luis Enrique kembali menegaskan filosofi kepemimpinannya, dengan mengutamakan pemahaman terhadap permainan di atas kepatuhan buta, karena pelatih Spanyol itu tidak menginginkan tim yang bergantung pada instruksinya, melainkan tim yang mampu mengambil keputusan tepat secara mandiri.

Ia menegaskan: "Saya tidak ingin menjadi pelatih yang terus-menerus memberi perintah dan mendikte para pemain tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus memahami permainan agar bisa mengambil keputusan terbaik di setiap momen. Itulah dasarnya."

Filosofi ini berjalan bersamaan dengan hubungan personal yang ditandai kedekatan, humor, dan standar yang tinggi.

Keinginannya yang terus-menerus untuk berkembang menjelaskan penolakannya membandingkan dirinya dengan pelatih-pelatih lain. Di dunia sepak bola, di mana gelar-gelar menyalakan perdebatan dan setiap hasil memicu perbandingan, Luis Enrique bersikukuh pada jalannya sendiri.

Ia melanjutkan pernyataannya: "Setiap orang memiliki caranya sendiri, dan itulah yang harus dipahami semua orang. Saya tidak memiliki niat untuk memperbaiki rekor atau curriculum vitae saya hanya demi mengalahkan mereka," sebelum kembali menegaskan prinsip-prinsip yang menjadi panduannya: "Apakah ini cara yang saya inginkan untuk tim saya bermain? Apakah ini cara yang saya inginkan untuk mereka kalah, jika kekalahan memang harus terjadi?"

Pertanyaan-pertanyaan ini memperoleh makna sepenuhnya ketika hasil-hasil yang didapat tidak memuaskan. Sebab, dari sudut pandangnya, kekalahan harus mendorong seorang pelatih untuk mempertanyakan dirinya sendiri, bukan meninggalkan prinsip-prinsipnya. Pernyataan-pernyataan ini menegaskan standar tinggi pelatih Spanyol itu, terlepas dari banyaknya gelar yang telah ia kumpulkan sejak menangani Paris.

Ia melengkapi: "Saya memiliki pengalaman di sepak bola, tetapi itu tidak berarti saya merasa selalu benar atau bahwa saya tidak bisa berkembang lebih jauh."

Ia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Para suporter Saint-Germain selalu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada saya, bahkan pada level personal, dan itu sangat berarti bagi saya."







