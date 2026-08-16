Paris Saint-Germain berharap dapat mengakhiri pekan ini dengan gelar kedua, guna memulai musim 2026-2027 dengan cara terbaik.

Namun klub asal ibu kota Prancis itu akhirnya melihat rencananya terganjal oleh Lens, yang meraih gelar Piala Super Prancis setelah mengalahkan raksasa Paris tersebut dengan skor tanpa balas, pada Minggu malam.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Enrique, yang memberikan ucapan selamat kepada Lens, sekaligus menyatakan kepuasannya atas penampilan yang ditunjukkan para pemain Saint-Germain.

Ketika ditanya soal situasi duet Bradley Barcola dan Ibrahim Mbaye, yang semakin dekat untuk meninggalkan tim dan tidak masuk dalam daftar pertandingan, sang pelatih hanya menjawab dengan berkata "Terima kasih, sampai jumpa", di depan mikrofon saluran Ligue 1+, dalam upaya yang jelas untuk menghindari jawaban atas pertanyaan tersebut.

Perlu diingat bahwa kedua winger Paris itu mendapat perhatian besar dari Liverpool, dan mereka juga tidak turut serta dalam laga melawan Aston Villa di Piala Super Eropa, Rabu lalu.