Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mencatatkan pencapaian bersejarah baru di Liga Champions Eropa saat memimpin timnya menghadapi Barcelona, pada Selasa malam ini, dalam laga pekan ketiga fase liga turnamen antarbenua tersebut.

Menurut statistik yang dirilis akun "Stats Foot", pelatih asal Spanyol itu menjalani pertandingannya yang ke-49 bersama Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, sehingga menjadikannya sendirian memegang rekor pelatih dengan penampilan terbanyak bersama klub-klub Prancis di kompetisi ini, melampaui pelatih Prancis Claude Puel, yang menjalani 48 pertandingan bersama lebih dari satu klub Prancis.

Enrique berupaya membawa Paris Saint-Germain melanjutkan hasil-hasil kuatnya di pentas Eropa, dalam ujian yang mempertemukannya dengan klub lamanya, yang pernah ia antarkan meraih gelar Liga Champions Eropa pada musim 2014-2015.

Perlu dicatat bahwa pertandingan melawan Barcelona ini merupakan laga ke-82 dalam catatan Enrique di Liga Champions Eropa bersama seluruh tim yang pernah ia tangani.