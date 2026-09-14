Luis Enrique, direktur teknik Paris Saint-Germain, menunjukkan kehati-hatiannya terkait kesiapan fisik Achraf Hakimi setelah laga melawan Brest pada Minggu kemarin.

Pemain asal Maroko, Achraf Hakimi, bek Paris Saint-Germain, mengalami cedera otot yang memaksanya meninggalkan lapangan beberapa menit sebelum akhir babak pertama dalam pertandingan timnya melawan Brest, Minggu kemarin, dalam ajang Liga Prancis.

Hakimi tampak jelas terpengaruh cedera pada otot adduktor kanan, setelah ia berhenti di garis pinggir lapangan untuk memeriksa sendiri lokasi cederanya, sebelum meminta keluar dari lapangan, dalam kemunduran pertama yang mungkin dialami Paris Saint-Germain dari sisi cedera sejak awal musim.

Tidak diragukan lagi bahwa keluarnya pemain ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran di Paris dengan semakin dekatnya jeda internasional.

Ketika ditanya soal cedera pemainnya, pelatih Paris Saint-Germain tidak memberikan rincian tambahan.

Luis Enrique berkata, menurut situs "Foot Mercato": "Hakimi? Saya berharap cederanya tidak serius, sulit untuk memastikannya. Ia akan menjalani pemeriksaan medis besok."

Dengan demikian, klub Paris harus menunggu hasil pemeriksaan medis untuk menentukan secara akurat jenis cedera dan kemungkinan durasi absennya pemain asal Maroko tersebut.

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