Louis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, tidak ragu memuji para pemainnya usai kemenangan besar atas Slovan Bratislava dengan skor 6-1, dalam ajang Liga Champions Eropa, sebelum ia dihadapkan pada pertanyaan pelik seputar perebutan Ballon d'Or, mengingat timnya memiliki banyak kandidat untuk penghargaan tersebut.

Paris Saint-Germain tampil kuat di awal perjalanan Eropa mereka, meski memiliki awal yang tersendat di kompetisi domestik Liga Prancis, di mana mereka hanya meraih dua hasil imbang dan menelan satu kekalahan.

Tim asal Paris itu menunjukkan dominasinya atas Slovan, berkat hat-trick Ferran Torres dan dua gol Ousmane Dembele, yang juga menciptakan dua gol untuk rekannya, di samping satu gol Fabian Ruiz.

Enrique memuji Dembele

Louis Enrique melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemainnya selama pertandingan, dengan mengistirahatkan beberapa bintangnya, sementara Dembele hanya bermain selama satu jam, sebagai bagian dari pemulihan kesiapannya secara bertahap.

Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap penampilan bintang asal Prancisnya, dan mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan Canal+ usai pertandingan, yang dikutip jaringan "Foot Mercato": "Kami menampilkan kerja yang luar biasa dan bermain dengan sangat baik."

Lalu ia memberikan pujian khusus kepada Dembele, dengan berkata: "Hari ini, saya rasa yang paling membuat saya terkejut adalah Ousmane Dembele. Sungguh sebuah kekuatan! Dengan bola maupun tanpa bola."

Ia menambahkan: "Apakah ini karena ia mendapat kritik dari saya? Tidak, tidak, ini memang Ousmane apa adanya. Ketika saya melihat level Ousmane yang seperti ini, hal itu sangat menyenangkan, dan saya menikmati melihatnya setiap hari dengan ambisi seperti ini."

Enrique sebelumnya sempat mengeluarkan Dembele di antara dua babak pertandingan melawan Rennes, sebelum memberinya masa istirahat di luar pusat latihan tim pada awal musim, demi memulihkan tenaganya.

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Enrique membuka pintu bagi 4 bintang

Direktur teknik Paris Saint-Germain itu menyinggung persaingan memperebutkan Ballon d'Or, mengingat adanya lebih dari satu pemain dari timnya yang masuk dalam daftar kandidat.

Enrique berkata: "Hanya ada satu orang yang harus memilih pemain yang bermain. Saya mencoba memilih pemain terbaik untuk pertandingan ini, tetapi Khvicha Kvaratskhelia dan Doue adalah dua pemain luar biasa."

Dan ketika ditanya tentang perebutan Ballon d'Or, pelatih asal Spanyol itu tidak membatasi pilihannya pada satu pemain saja, dengan menegaskan: "Khvicha bisa memenangkannya, begitu pula Dembele, Vitinha, dan Fabian."

Ia menambahkan: "Ini adalah hal yang luar biasa bagi saya dan bagi para pendukung kami. Memiliki begitu banyak pemain yang mampu memenangkan Ballon d'Or."

Meski mengakui adanya banyak kandidat di dalam timnya, Enrique menegaskan bahwa ia bukanlah penggemar besar penghargaan individu.

Ia berkata: "Para pendukung kami hari ini menyerukan: Ousmane, Ballon d'Or, tetapi di masa depan mungkin kita akan mendengar seruan itu untuk pemain lain."

Paris Saint-Germain memiliki 10 pemain yang menjadi kandidat penghargaan Ballon d'Or dari total 30 pemain yang dinominasikan, mereka adalah: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Joao Neves, Willian Pacho, dan Ferran Torres.

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