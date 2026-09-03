Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, menyatakan dukungan terang-terangan agar salah satu pemain timnya meraih trofi Ballon d'Or 2026, seraya menegaskan bahwa pemenang penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola itu haruslah berasal dari skuad klub asal Paris tersebut.

Pemenang Ballon d'Or dijadwalkan diumumkan pada 26 Oktober mendatang di London, di tengah kehadiran sejumlah bintang Paris Saint-Germain di antara para kandidat terkuat, setelah musim luar biasa yang dilalui tim dengan meraih gelar Liga Champions untuk musim kedua secara beruntun.

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Fabian Ruiz menonjol di antara para kandidat potensial, terutama karena Ruiz menambah daftar prestasinya dengan gelar Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol.

"Ini pendapat saya dan saya bisa saja keliru"

Enrique berkata dalam konferensi pers menjelang pertandingan Paris Saint-Germain melawan Monaco pada pekan ketiga Ligue 1: "Saya tidak peduli siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or, tetapi menurut saya pemenangnya haruslah seorang pemain dari Paris Saint-Germain."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan, seperti dikutip RMC: "Kami memiliki segalanya. Kami memiliki para pemain yang semuanya memenangkan Liga Champions, Fabian Ruiz yang memenangkan Piala Dunia, dan Ousmane Dembele yang meraih Ballon d'Or musim lalu. Karena itu, bagi saya, pemenangnya haruslah dari Paris Saint-Germain. Ini pendapat saya, dan mungkin saja saya keliru."

Pernyataan Enrique muncul di saat persaingan memperebutkan penghargaan itu semakin ketat, dengan kehadiran nama-nama besar lain yang menjadi kandidat, di antaranya Kylian Mbappe, yang menampilkan penampilan individu yang mencolok di Piala Dunia 2026, di samping Lamine Yamal, Harry Kane, Lionel Messi, Rodri, dan Michael Olise.

Balasan untuk Mourinho

Pernyataan Enrique itu datang sebagai balasan atas apa yang dikatakan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, terkait penghargaan tersebut, di mana pelatih asal Portugal itu berpendapat bahwa "pemenang Ballon d'Or tahun ini tidak harus berasal dari Saint-Germain atau timnas Spanyol".

Mourinho menyatakan pada Sabtu lalu dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Malaga, yang berlangsung pada Minggu, mengenai Ballon d'Or: "Ini adalah penghargaan hebat di level individu. Penghargaan ini masuk ke dalam sejarah pribadi seorang pemain tertentu. Ada sekitar 12 pemain di level yang sangat tinggi, dan kami memiliki 3 atau 4 dari mereka (di Real Madrid)."

Ia menambahkan: "Bagi saya, Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada para pemain yang selamanya kita rindukan ketika mereka pensiun. Saya merindukan Maradona, (Ronaldo) Nazario, Messi, Zidane, dan Matthaus. Anda tidak bisa memberikan Ballon d'Or kepada para pemain hanya karena mereka memenangkan Liga Champions atau Piala Dunia. Jika Anda ingin memberi penghargaan kepada pemenang Liga Champions, maka berikanlah Ballon d'Or kepada Luis Enrique."

Ia melanjutkan: "Untuk Spanyol, De la Fuente tentu layak mendapatkannya. Itulah penghormatan terbesar. Yang terbaik di dunia adalah hal lain, tidak harus dari Paris Saint-Germain atau Spanyol. Ada dua, tiga, atau empat orang, dan kita tahu siapa mereka. Kita tahu di mana mereka, mereka ada di sini. Kita tahu siapa yang membuat sejarah secara individu musim panas ini."

Meski Mourinho tidak menyebutkan nama pemain tertentu, sejumlah laporan media mengindikasikan bahwa ia menjagokan pemainnya asal Prancis, Kylian Mbappe, yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 22 gol, pada edisi yang berlangsung tahun ini.

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