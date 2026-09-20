Paris Saint-Germain meraih kemenangan sulit atas tuan rumah Olympique Marseille dengan skor 2-1, pada pekan kelima Liga Prancis, usai laga yang selama lebih dari satu jam sempat membuat tuan rumah bertahan sebelum akhirnya klub asal Paris tersebut memastikan kemenangan.

Marseille tampil kuat di babak pertama meski memasuki laga setelah menelan 3 kekalahan beruntun, dan berhasil meredam bahaya Paris yang tampil kurang efektif di depan gawang.

De Lange menepis tembakan Nuno Mendes, sementara upaya Ousmane Dembele melayang tipis di atas mistar gawang.

Marseille menyia-nyiakan peluang berharga untuk unggul pada menit ke-38, setelah Neal Maupay gagal memanfaatkan tendangan penalti, sementara Amine Gouiri menuntut penalti menyusul benturan dengan Desire Doue di dalam kotak, namun wasit François Letexier tidak menganggapnya sebagai pelanggaran.

Pada babak kedua, Marseille terus membuang peluang, sebelum Paris memanfaatkan salah satu serangannya untuk membuka keunggulan pada menit ke-66, ketika Ferran Torres menyambut umpan silang Desire Doue dengan sundulan ke dalam gawang, hanya 7 menit setelah dirinya masuk sebagai pemain pengganti.

Marseille tidak menyerah, dan Angel Gomez mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-72 setelah melewati Pacho, tetapi kegembiraannya tidak berlangsung lama, karena Marquinhos kembali membawa Paris Saint-Germain unggul hanya dua menit berselang, memanfaatkan umpan silang Nuno Mendes.

Tugas Marseille semakin rumit setelah Timothy Weah menerima kartu merah, akibat memperoleh peringatan kedua menyusul pelanggaran yang disengaja terhadap Nuno Mendes.

Meski bermain dengan 10 pemain, Marseille berusaha bangkit di menit-menit akhir, tetapi tidak mampu menyamakan kedudukan, sehingga Paris Saint-Germain meraih kemenangan kedua beruntun di Liga Prancis, sementara Marseille menelan kekalahan keempat beruntun, meski menampilkan performa kuat sepanjang sebagian besar pertandingan.