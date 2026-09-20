Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
Diterjemahkan oleh

Enrique kembali diselamatkan: Ferran Torres antar Paris lolos dari sergapan Marseille

Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Prancis

Ia mencetak gol pertama dan Marquinhos memastikan gol kedua

Paris Saint-Germain meraih kemenangan sulit atas tuan rumah Olympique Marseille dengan skor 2-1, pada pekan kelima Liga Prancis, usai laga yang selama lebih dari satu jam sempat membuat tuan rumah bertahan sebelum akhirnya klub asal Paris tersebut memastikan kemenangan.

Marseille tampil kuat di babak pertama meski memasuki laga setelah menelan 3 kekalahan beruntun, dan berhasil meredam bahaya Paris yang tampil kurang efektif di depan gawang.

De Lange menepis tembakan Nuno Mendes, sementara upaya Ousmane Dembele melayang tipis di atas mistar gawang.

Marseille menyia-nyiakan peluang berharga untuk unggul pada menit ke-38, setelah Neal Maupay gagal memanfaatkan tendangan penalti, sementara Amine Gouiri menuntut penalti menyusul benturan dengan Desire Doue di dalam kotak, namun wasit François Letexier tidak menganggapnya sebagai pelanggaran.

Pada babak kedua, Marseille terus membuang peluang, sebelum Paris memanfaatkan salah satu serangannya untuk membuka keunggulan pada menit ke-66, ketika Ferran Torres menyambut umpan silang Desire Doue dengan sundulan ke dalam gawang, hanya 7 menit setelah dirinya masuk sebagai pemain pengganti.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Le Mans crest
Le Mans
LEM

Marseille tidak menyerah, dan Angel Gomez mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-72 setelah melewati Pacho, tetapi kegembiraannya tidak berlangsung lama, karena Marquinhos kembali membawa Paris Saint-Germain unggul hanya dua menit berselang, memanfaatkan umpan silang Nuno Mendes.

Tugas Marseille semakin rumit setelah Timothy Weah menerima kartu merah, akibat memperoleh peringatan kedua menyusul pelanggaran yang disengaja terhadap Nuno Mendes.

Meski bermain dengan 10 pemain, Marseille berusaha bangkit di menit-menit akhir, tetapi tidak mampu menyamakan kedudukan, sehingga Paris Saint-Germain meraih kemenangan kedua beruntun di Liga Prancis, sementara Marseille menelan kekalahan keempat beruntun, meski menampilkan performa kuat sepanjang sebagian besar pertandingan.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google