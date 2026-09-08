Enrique di kursi terdakwa: mengapa performa Achraf Hakimi menurun bersama Saint-Germain?

Sebuah laporan media Prancis pada Selasa hari ini menyebutkan bahwa pemain Maroko Achraf Hakimi telah kehilangan banyak pengaruh luar biasa yang membuatnya menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

Surat kabar "L'Equipe" menyebutkan bahwa Achraf Hakimi kini berada dalam situasi yang kurang sukses dengan seragam Paris Saint-Germain. Saat ia bersiap untuk kembali ke Liga Champions Eropa menghadapi Slovan Bratislava pada hari Rabu, pemain Maroko itu berjuang selama delapan bulan terakhir untuk mengembalikan pengaruh luar biasanya.

Setelah terganggu oleh dua cedera serius di pergelangan kaki lalu di hamstring pada musim lalu, yang menyebabkannya absen selama 80 hari dari kompetisi dan 22 pertandingan, produktivitas bek berusia 27 tahun itu menurun secara signifikan, dengan hanya mencetak satu gol dan menciptakan 5 gol pada tahun 2026. Meskipun tingkat kerja kerasnya dalam berlari berintensitas tinggi masih tetap ada, dominasi fisiknya dan akurasi umpan terakhirnya tampak berkurang untuk pertama kalinya.

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Penurunan performa ini juga disebabkan oleh ketidakstabilan levelnya di sisi sayap. Kecocokan taktis yang sebelumnya terjalin antara dirinya dengan Ousmane Dembele selama musim 2024-2025 kini seolah menjadi kenangan yang jauh.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemain internasional Maroko itu terpaksa menghadapi perubahan terus-menerus di posisi sayap dalam sistem sulit Luis Enrique, di mana ia bermain secara bergantian bersama Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Lee Kang-in, dan yang terakhir Mahdi Akliouche. Tanpa adanya kecocokan yang sesungguhnya di antara mereka, Hakimi kehilangan efektivitasnya di bawah tekanan, sehingga membuat beberapa kesalahan teknis dalam umpannya muncul kembali.

Enrique akan membantu Achraf Hakimi

Meskipun mengalami periode sulit yang ditandai dengan buruknya pengambilan keputusan, terutama saat kekalahan terakhir 1-2 dari Monaco, klub ibu kota itu tidak merasa panik, sebagaimana disebutkan surat kabar "L'Equipe".

Tim pelatih sepenuhnya menyadari bahwa bek tersebut membutuhkan waktu bermain yang teratur untuk mengembalikan levelnya. Dan untuk membantunya kembali ke kondisi fisik terbaiknya tanpa berisiko mengalami cedera berulang, Luis Enrique berencana memberinya jeda istirahat tertentu dalam beberapa pekan mendatang, dengan menerapkan strategi pengaturan waktu bermain yang sebelumnya telah ia uji dengan sukses pada pemain inti lainnya dalam tim.

Selain performanya di lapangan, pemain Maroko itu menghadapi tekanan besar di luar lapangan, dan itulah yang menjelaskan penurunan levelnya.

Pada akhir Juni, pengadilan banding Versailles menguatkan rujukan kasusnya ke pengadilan pidana lokal terkait tuduhan pemerkosaan yang terjadi pada Februari 2023.

Meskipun ia mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Kasasi, dan keputusan diperkirakan akan dikeluarkan pada Oktober mendatang, serta orang-orang dekatnya menegaskan bahwa ia tetap tenang sepenuhnya sambil menunggu persidangan yang dijadwalkan dalam 12 hingga 18 bulan, Hakimi menyadari bahwa ia harus tampil bagus sepanjang musim sambil menanggung beban hukum ini.

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Karena semua alasan inilah, Hakimi tampil di bawah ekspektasi pada awal musim ini